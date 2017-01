Brüssel Günther Oettinger macht in der EU Karriere  aber ein Vize wird er nicht

Günther Oettinger steigt in der EU-Kommission auf, jedoch nicht zum stellvertretenden Präsidenten. Der Grund dafür ist der Geschlechterproporz bei der Kommission.

Die höheren Weihen der EU werden ihm wohl versagt bleiben: Günther Oettinger (63), seit 1. Januar innerhalb der Brüsseler Kommission für das Ressort Haushalts- und Personalpolitik zuständig, hat offenbar kaum noch Chancen, zu einem der insgesamt sieben Stellvertreter von Behördenchef Jean-Claude Juncker aufzusteigen. Zwar war seine bulgarische Vorgängerin Kristalina Georgiewa, die am 1. Januar zur Weltbank wechselte, mit diesem Titel geadelt worden. Oettingers Karten aber stehen schlecht.

Zum einen, weil der deutsche EU-Kommissar und frühere CDU-Regierungschef von Baden-Württemberg mit abwertenden Äußerungen über Chinesen, die Frauenquote und Homosexuelle ins Fettnäpfchen getreten und außerdem noch ein dubioser Flug mit dem Firmenjet eines früheren Industriellen-Freundes öffentlich geworden war. Zum anderen aber auch aus Gründen des Geschlechterproporzes: In der Riege der sieben Kommissionsvizepräsidenten gibt es mit Chefdiplomatin Federica Mogherini nur eine Frau. Und auch die von Juncker eigentlich angestrebte Frauenquote von 40 Prozent in seinem Team wurde bisher nicht erreicht. Nur acht der europäischen Topjobs werden von Politikerinnen besetzt, das macht 34 Prozent. Eine männerdominierte Chefetage passt da nicht ins Bild.

Vor diesem Hintergrund hatten die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes schon unmittelbar nach der Anhörung des deutschen Kommissars festgestellt, man könne Oettinger zwar mittragen, sie empfahlen aber, ihn nicht zum Stellvertreter Junckers zu bestellen. Der erwägt tatsächlich die Aufwertung einer Frau. Gute Chancen wurden bisher Handelskommissarin Cecilia Malmström (48) eingeräumt. Sie habe sich aber, so heißt es in Brüssel, durch allzu deutliche Kritik am neuen US-Präsidenten selbst um ihre Aufstiegsmöglichkeiten gebracht. Nun wird Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager (48) als potenzielle weitere Vizepräsidentin gehandelt: Es wäre ein wichtiges Signal Junckers, wenn er ausgerechnet die Wächterin über den europäischen Wettbewerb aus der Reihe der „normalen“ Kommissare herausheben würde. Schließlich kämpft Vestager gerade gegen die Mitgliedstaaten und deren Steuerschlupflöcher.

Bereits am heutigen Dienstag will sie ihre Klage gegen den Computerkonzern Apple noch einmal aufgreifen. Brüssel hatte Apple zur Rückerstattung von rund 13 Milliarden Euro verdonnert. Der Vorwurf: Das Unternehmen habe wettbewerbsverzerrende Staatsbeihilfen von der irischen Regierung in Anspruch genommen. Vestagers Problem: Dublin will das Geld nicht. Außerdem ermitteln ihre Beamten gegen 23 weitere Staaten wegen Absprachen zwischen Regierungen und Konzernen, darunter übrigens Luxemburg, wo Juncker bis zu seinem Wechsel nach Brüssel als Premier wirkte. Vestagers Beförderung könnte aus Sicht des Kommissionspräsidenten so etwas wie eine Unabhängigkeitserklärung sein nach dem Motto: Ich finde es gut, dass Vestager alles aufklärt – auch in meinem Land.

Wann und für wen Juncker sich entscheidet, ist offen. Denn für eine Neuordnung seines Teams fehlt ihm noch eine Figur: Die bulgarische Regierung, die derzeit in Führungsproblemen steckt, hat noch keine Nachfolgerin (oder Nachfolger) für Kristalina Georgiewa ernannt. Das Digitalressort, das Oettinger bis zu seinem Wechsel leitete, verantwortet zwar Kommissionsvize Andrus Ansip, genau genommen gilt der Aufgabenbereich aber als verwaist.