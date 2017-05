vor 39 Minuten dpa Berlin Großeinsatz: Berliner Polizei verhaftet Bande von Islamisten

Die Berliner Polizei hat eine Bande von gewaltbereiten Islamisten und Drogenhändlern zerschlagen.

Bei dem Einsatz wurden am frühen Mittwochmorgen neun Männer in verschiedenen Teilen der Hauptstadt festgenommen. „Vier davon sind dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zuzuordnen“, teilte die Polizei mit.



An den Razzien am frühen Morgen waren auch Spezialeinheiten der Polizei und eine Einsatzhundertschaft beteiligt. Bei den Durchsuchungen von sechs Wohnungen oder anderen Räumen beschlagnahmten Polizei und Staatsanwaltschaft Waffen, Drogen und elektronische Geräte wie Handys und Computer. Gegen drei der mutmaßlichen Islamisten lagen bereits Haftbefehle vor. Der vierte sollte einem Richter vorgeführt werden, damit ein Haftbefehl erlassen wird.



Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, war ebenfalls von der Polizei wegen seiner Nähe zur gewaltbereiten islamistischen Szene beobachtet worden. Gleichzeitig war er als Drogenverkäufer für den organisierten Rauschgifthandel in Berlin unterwegs, verdiente so Geld und nahm selbst zahlreiche Drogen.