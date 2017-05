Mogadischu Gewalt, Flucht, Hunger  Gabriel zu Besuch in Somalia

Das Land ist für Hunger bekannt, für Piraten und Terroristen. Somalia galt mehr als 25 Jahre als Paradebeispiel für einen gescheiterten Staat. Nun droht eine Hungersnot. Gabriel verspricht Millionen.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Somalia bei einem Besuch in dem krisengeschüttelten afrikanischen Land Hilfen in Millionenhöhe zugesagt. Der Minister landete unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen am Montag in der Hauptstadt Mogadischu, um am militärisch gesicherte Flughafen politische Gespräche zu führen. „Die Dürre hier im Land droht wieder zu einer humanitären Katastrophe zu werden“, warnte der Minister. Deutschland habe deshalb bereits Hilfen von rund 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Wir sind bereit, das mindestens zu verdoppeln.“

Die internationale Gemeinschaft müsse noch einmal den Kampf gegen die Hungerkatastrophe aufnehmen, die bereits in vollem Gange sei. Bei der letzten Hungersnot 2011 kamen nach UN-Angaben mehr als 250 000 Menschen ums Leben.



Die Reise war zuvor aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Es ist der erste Besuch eines deutschen Bundesministers in dem Land seit 2012 – Dirk Niebel (FDP) war damals als Entwicklungsminister dort. Davor besuchte knapp 20 Jahre kein Bundesminister das geschundene Land. Somalia steckt seit 1991 in einem Kreislauf aus Gewalt, Terror und Flucht. Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab kämpft um die Vorherrschaft und will einen Gottesstaat errichten.

Die Extremisten kontrollieren Teile Somalias, wo derzeit auch infolge einer anhaltenden Dürre mehr als sechs Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Auch in der Hauptstadt Mogadischu kommt es regelmäßig zu Anschlägen, die oft bei Beamten und Geschäftsleuten beliebte Lokale zum Ziel haben.

Dabei versucht das Land gerade, eine parlamentarische Demokratie zu etablieren und Strukturen wieder aufzubauen. Auf dem im Februar gewählten Präsidenten Mohamed Abdullahi Farmajo lasten hohe Erwartungen, Somalia in den Frieden zu führen.

Gabriel sagte, Somalia müsse die Abhängigkeit von internationaler Hilfe Schritt für Schritt überwinden. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach langer Zeit eine Regierung und einen Präsidenten hier in Somalia haben, der die große Chance hat, das Land wirklich in eine andere Situation zu bringen.“ Er appellierte an die Staatengemeinschaft, das Land nicht länger als gescheiterten Staat („failed state“) wahrzunehmen, „sondern als ein Staat, der sich mühsam zurückkämpft in eine verlässliche staatliche Struktur, in der er auch selber Sicherheit gewährleisten kann“. Der Besuch diene auch der Vorbereitung der Geberkonferenz für Somalia am 11. Mai in London.

Der Premierminister Hassan Ali Khaire warb für langfristige Hilfe für sein Land. „Unterstützen sie Somalia um ein besseres Land zu werden, dass es sich selbst behaupten kann.“ Gabriel wollte am Montag noch Binnenflüchtlinge und ehemalige Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz besuchen. Am Dienstag stehen politische Gespräche bei der Afrikanischen Union im Nachbarland Äthiopien auf dem Programm.