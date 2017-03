Moskau Gericht verurteilt Nawalny nach Protesten zu 15 Tagen Haft

Einen Tag nach den landesweiten Protestkundgebungen hat ein russisches Gericht den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zu 15 Tagen Haft verurteilt.

Kaum hat Alexej Nawalny im Verhandlungssaal des Moskauer Twerskoi-Gerichts das Wort ergriffen, geht er bereits zum Gegenangriff über. „Mehr als tausend Menschen sind gestern festgenommen worden, aber es ist unmöglich, Millionen festzunehmen“, hielt der Kreml-Kritiker den Strafverfolgern am Montag entgegen. Der große Zulauf zu den landesweiten Anti-Korruptions-Kundgebungen hat Nawalny ermutigt und seine Stellung als Wortführer der bedrängten russischen Opposition gestärkt. Zehntausende waren am Sonntag landesweit auf die Straße gegangen, die Behörden nahmen hunderte Demonstranten fest - unter ihnen den Initiator Nawalny, der am Montag im Schnellverfahren zu 15 Tagen Haft und 325 Euro Geldstrafe verurteilt wurde.Für Nawalny ist das nichts Neues. Er geriet in den vergangenen Jahren mehrfach ins Visier der russischen Justiz. So wurde er im Juli 2013 in einem Betrugsprozess zu fünf Jahren Haft verurteilt, die Strafe wurde später aber zur Bewährung ausgesetzt. Immer wieder strengte die Justiz neue Verfahren gegen ihn an. Anfang Februar wurde er in einem neu aufgerollten Prozess abermals zu fünf Jahren Haft auf Bewährung wegen Veruntreuung verurteilt. Der 40-Jährige kündigte daraufhin an, trotzdem bei der für März 2018 geplanten Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Wladimir Putin anzutreten. In der schwachen russischen Opposition gibt es niemanden, der landesweit so bekannt ist wie Nawalny.Seinen Ruf als furchtloser Kritiker der Mächtigen verdankt Nawalny vor allem dem Internet. Dort veröffentlicht er seit 2007 in seinem Blog kritische Recherchen über die dubiosen Geschäftspraktiken russischer Großkonzerne, die sich teilweise in Staatsbesitz befinden. Auch das Fehlverhalten ranghoher Funktionäre machte er im Netz publik. 2012 rief er eine Anti-Korruptions-Stiftung ins Leben. Auch die Kundgebungen vom Sonntag - die größten in Russland seit Jahren - entzündeten sich an einer Anti-Korruptions-Aktion von Nawalnyim Internet. Sein jüngstes YouTube-Video mit den Anschuldigungen wurde inzwischen mehr als 12,5 Millionen Mal angeklickt.Im Mittelpunkt steht Ministerpräsident Dmitri Medwedew, dem Nawalny vorwirft, über ein undurchsichtiges Netzwerk von Stiftungen ein Immobilienimperium zu kontrollieren. Auffällig war, dass am Sonntag besonders viele junge Leute dem Aufruf Nawalnys zu Protesten folgten. „Als Politiker der jüngeren Generation hat Nawalny eine einzigartige Stellung“, analysiert Professor Nikolai Petrow von der Moskauer Wirtschaftshochschule. Nawalny sei es gelungen, sich als Oppositioneller in der Öffentlichkeit zu profilieren - „und dies in einer Zeit, in der die öffentliche Politik praktisch zu existieren aufgehört hat“. Im Ausland gelangte Nawalnyals Anführer der Proteste gegen die umstrittene Parlamentswahl im Dezember 2011 und die Wiederwahl von Putin ins Präsidentenamt im Mai 2012 zu Bekanntheit.Das „Time“-Magazin wählte ihn 2012 unter die hundert einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Dabei ist Nawalny nicht unumstritten: Seine nationalistische Rhetorik und die Teilnahme an Aufmärschen ausländerfeindlicher Gruppierungen sorgen bei vielen für Kritik. Nawalnys erklärtes Ziel ist die Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2018, der Sturz Putins und die juristische Aufarbeitung der Korruption in Russland. Ob es dazu kommt, ist freilich fraglich. In den Städten hat Nawalny durchaus Anhänger. Viele Russen glauben aber der Regierungsdarstellung, dass er ein Gauner und ein Strohmann des Westens sei.