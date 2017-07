vor 1 Stunde Ralf Müller Gerede mit wenig Substanz

Immer mal wieder wird in Bayern die Guttenberg-Karte gespielt. Da ist aber wenig dran, meint Korrsepondent Ralf Müller in seinem Kommentar.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer spielt wieder die Guttenberg-Karte. Aus zwei Gründen: Zum einen soll sie die CSU für bestimmte Wählergruppen interessanter machen, wenn die Option besteht, dass der oberfränkische Adel wieder an führender Stelle tätig ist. Zum anderen soll damit der ewige Kronprinz Markus Söder in Schach gehalten werden. Substanz hat das Gerede über eine Wiederkunft des Ex-Verteidigungsministers zu Guttenberg wenig. Zumindest, wenn man sich an dessen eigene Worte hält. Freilich – in der Politik gilt nach wie vor die Adenauer-Devise: „Was stört mich mein Geschwätz von gestern?“

Das gilt im Übrigen auch für Seehofers Nachdenken über eine schwarzgrüne Koalition auf Bundesebene.