Barcelona Geplante Abspaltung: Katalonien verabschiedet Referendumsgesetz

Geplante Abspaltung: Katalonien verabschiedet „Referendumsgesetz"

Das Parlament in Katalonien hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit vollzogen. Die Abgeordneten der separatistischen Regionalregierung verabschiedeten am späten Mittwochabend in Barcelona trotz heftiger Proteste der Opposition das sogenannte Referendumsgesetz.