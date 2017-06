vor 57 Minuten dpa Washington Gemischtes Echo auf Comeys Aussage - Trump widerspricht Ex-FBI-Chef

James Comey kontra Donald Trump: Mit der Aussage des gefeuerten FBI-Chefs unter Eid hat der Wirbel um die Russland-Affäre einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Präsident weist über einen Anwalt zentrale Punkte der Angaben zurück. Wie geht es nun für Trump weiter?