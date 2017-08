vor 5 Stunden dpa Berlin Gabriel rät deutschen Urlaubern von Reisen in die Türkei ab

Zehn Deutsche hat die Türkei inzwischen aus politischen Gründen inhaftiert. Eine förmliche Reisewarnung des Auswärtigen Amts gibt es für das Land bisher nicht. Minister Gabriel rät in einem Interview von Urlaubsreisen dorthin aber ab.