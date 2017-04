Berlin Frauen in der Wirtschaft: Frauengipfel in Berlin

Frauen in der Wirtschaft: Frauengipfel in Berlin

Erster Auslandsauftritt von Ivanka Trump bei Frauengipfel: Die US-Präsidententochter verteidigt ihren Vater und bleibt unverbindlich. Kanzlerin Merkel macht sich für Frauen-Finanzfonds stark.

Königin Maxima der Niederlande trägt ein hochgeschlossenes weißes Kleid mit rot-blauem Blumenmuster, normalerweise kann die schöne, blonde, junge Monarchin bei ihren Auftritten mit Jubelstürmen rechnen. Und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es zumindest gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, auch wenn sie nicht immer Begeisterung auslöst. Doch die Schar der Zaungäste und die zahlreichen Reporter, die im Schmuddelwetter vor dem feinen Hotel Interconti am Berliner Tiergarten ausharren, wollen vor allem eine andere sehen: Ivanka Trump, Tochter und engste Beraterin des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die First Daughter, die „Erste Tochter“ der Vereinigten Staaten ist nach Deutschland gekommen, um mit einigen der mächtigsten Frauen des Planeten – darunter Kanzlerin Merkel und Königin Maxima darüber zu sprechen, wie weltweit die Rolle der Frau in der Wirtschaft verbessert werden kann.

An der Veranstaltung im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft nehmen unter anderem auch die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland und Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds teil. Doch alle Augen richten sich auf Ivanka Trump, die strahlend lächelnd in einem langen, blauen langärmeligen Kleid mit V-Ausschnitt einschwebt. Das Muster wirkt aus der Entfernung wie militärisches Flecktarn, aus der Nähe im Blitzlichtgewitter der Fotografen, zeigt sich: Es sind Blümchen. Ein Staatsbesuch ihres Vaters Donald würde wohl kaum mehr Wirbel verursachen als der Auftritt der 35-jährigen Geschäftsfrau und dreifachen Mutter, die im Weißen Haus in Washington ein eigenes Büro bezogen hat.

Für viele Beobachter spielt sie die Rolle der eigentlichen First Lady, weil die aktuelle Ehefrau Melania, eine gebürtige Slowenin, sich mit öffentlichen Auftritten zurückhält. Den Besuch in Deutschland hat Ivanka Trump mit Angela Merkel bei deren Antrittsbesuch in Washington vereinbart.

In der Diskussionsrunde sitzt zwischen ihr und Merkel nur Christine Lagarde. Links neben Trump sitzt die kanadische Außenministerin schon fast im Abseits. Und im Kreis der mächtigsten Frauen der Welt, zu denen sie zweifellos inzwischen selbst zählt, hält sich die hochgewachsene Präsidententochter bestens – ganz buchstäblich. Aufrechter sitzt niemand in der Runde, sie ist aufmerksam, wirkt keine Sekunde abwesend, lächelt, nickt und klatscht an exakt den richtigen Stellen. Gerade zur Bundeskanzlerin hält sie engen Blickkontakt.

Als es um die Benachteiligung von Frauen im Wirtschaftsleben geht, verteidigt sie ihren Vater, der sich im Wahlkampf abfällig oder anzüglich über Frauen geäußert hatte. Donald Trump schätze die Rolle von Frauen im Berufsleben, auch sie selbst sei im Geist erzogen worden, dass sie geschäftlich alles erreichen könne. „Er hat nie einen Unterschied zwischen mir und meinen Brüdern gemacht und mich immer gefördert“, sagt sie. Gleichzeitig sei ihr durchaus bewusst, dass sie ohne die Hürden aufgewachsen sei, die sich vielen anderen Frauen stellten. Der Vater revanchiert sich fast zeitgleich über sein Lieblingsmedium, den Kurznachrichtendienst Twitter. Er sei stolz, dass seine Tochter in diesen wichtigen Fragen eine Führungsrolle einnehme.

Ivanka Trump stimmt zu, als die hochkarätige Frauenrunde sich für die Einrichtung eines Finanzfonds zur Förderung von Frauen in den Entwicklungsländern stark macht. Als Moderatorin Miriam Meckel fragt, ob sich die prominenten Frauen als Feministinnen bezeichnen würden, kommt Merkel ins Stocken: „Ehrlich gesagt möchte ich..., druckst sie herum, bricht ab. Sie wolle sich nicht mit den Federn schmücken, die eine Alice Schwarzer mehr verdient habe. Auch Königin Maxima hält sich vornehm zurück. Ivanka Trump hebt dagegen ohne zu zögern die Hand.

