Paris Französischer Präsident Hollande ruft zu Wahl von Macron auf

Einen Tag nach der ersten Wahlrunde im Rennen um das Amt des französischen Präsidenten, hat Noch-Präsident François Hollande eine Wahlempfehlung zu Gunsten von Emmanuel Macron abgegeben.

Frankreichs scheidender Staatspräsident François Hollande hat sich klar für den sozialliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ausgesprochen. Er werde Macron wählen, sagte der Sozialist mit Blick auf die Stichwahl am 7. Mai.Der Schritt Hollandes kam nicht unerwartet, er hatte bereits am Sonntagabend Macron zum Erfolg bei der ersten Wahlrunde gratuliert. Bisher hatte sich der 62 Jahre alte Hollande aus der Wahl um seine Nachfolge herausgehalten. Der sozialistische Anwärter Benoît Hamon war in der ersten Wahlrunde klar gescheitert.Hollande warnte am Montag bei einem kurzfristig angesetzten Presseauftritt vor der Gefahren der extremen Rechten. Deren Präsenz in der Stichwahl sei „ein Risiko für unser Land“. Neben Macron hatte sich die Chefin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, für das Endduell qualifiziert.