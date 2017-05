vor 1 Stunde dpa Politik Frankreichs Wähler retten Europa - doch viele Fragezeichen bleiben

Die Revolution von rechts ist abgeblasen. Le Pen verliert gegen den Linksliberalen Macron. Es ist Europas Rettung. Doch Frankreich ist zerrissen wie nie. Und der junge Hoffnungsträger muss nun liefern.