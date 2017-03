Frankreich Frankreich vor der Präsidentschaftswahl  eine Zerreißprobe für die Konservativen

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon gibt trotz aller Rückschläge im Wahlkampf nicht auf. Am Wochenende holte er seine Anhänger zu einer Kundgebung nach Paris. Doch der konservative Politiker verliert weiter an Unterstützung, die Suche nach einem Ersatzkandidaten läuft

Paris – Er gibt nicht auf. „Ich weiche nicht, ich ziehe mich nicht zurück“, erklärte François Fillon in der vergangenen Woche. Er will nicht locker lassen, trotz seiner Vorladung vor das Untersuchungsgericht, das voraussichtlich ein Strafverfahren gegen ihn einleiten werden. Der Vorwurf, er habe seine Frau und zwei seiner Kinder großzügig als parlamentarische Assistenten bezahlt, ohne dass diese eine entsprechende Arbeit leisteten, belastet die Wahl-Kampagne des republikanischen Kandidaten.

Gestern rief er seine Anhänger zu einer Unterstützungs-Demonstration in Paris auf. „Die Verleumdung meiner Person nährt diese Kampagne, in der man euch vergessen hat“, klagte der Kandidat gegenüber der Menge. Er griff nicht nur seine politischen Gegner an, sondern mahnte auch Parteifreunde, die von ihm abgefallen sind: „Ihre Verantwortung ist riesig!“ Gestern äußerte sich erstmals seine Frau Penelope zu den Vorwürfen und stellte sich hinter ihren Mann: „Ich habe ihm gesagt, dass er bis zum Ende weitermachen muss.“

Während sich 71 Prozent der Franzosen Fillons Abgang wünschen, sprechen sich selbst unter den Anhängern der eigenen Partei nur noch 53 Prozent für ihn aus. Inzwischen sind dutzende Parteifunktionäre von ihm abgefallen. Sie erinnern den 63-Jährigen an das Versprechen, das er gab, als die Vorwürfe gegen ihn aufkamen: Sollte es zu einem Strafverfahren kommen, werde er sich zurückziehen. Nun aber stellt Fillon die Unabhängigkeit der Justiz in Frage und erklärt, er werde sich nur noch dem Urteil der Wähler stellen.

Zugleich erfolgt die Forderung nach einem Ersatzkandidaten längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand. Von Ex-Premierminister Alain Juppé heißt es, er „bereite sich vor“. Spätestens am 17. März müssen alle Bewerber für die Präsidentschaftswahl ihre Kandidatur vorlegen. Die Zeit drängt.