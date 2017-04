vor 1 Stunde dpa/sk Exklusiv Paris Frankreich hat die Wahl: Alle Entwicklungen im Live-Ticker

Monate des Wahlkampfs liegen hinter den Kandidaten. Nun ist es soweit. An diesem Sonntag treten elf Kandidaten im ersten Wahlgang an. Sie wollen neuer Staatspräsident oder neue Staatspräsidentin von Frankreich werden. Alle Entwicklungen können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.