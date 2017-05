vor 5 Stunden AFP Paris François Hollandes durchwachsene Bilanz

Frankreichs scheidender Staatschef François Hollande hat nach fünf Jahren im Elysée-Palast eine durchwachsene Bilanz vorzuweisen - Ein Überblick:

ARBEITSLOSIGKEIT

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit war das zentrale Versprechen Hollandes. Bis Ende 2013 wollte der Sozialist die unaufhaltsam ansteigende Arbeitslosenkurve umkehren - er scheiterte. Seit Hollandes Amtsantritt ist die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 500.000 angestiegen und lag zuletzt bei 3,51 Millionen. Die Arbeitslosenquote beträgt knapp zehn Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland.



WIRTSCHAFTSREFORMEN

Hollande versuchte Frankreich mit sozialdemokratischen Wirtschaftsreformen wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Anfang 2014 stellte er seinen „Verantwortungspakt“ vor, der Steuererleichterungen in Milliardenhöhe für Unternehmen vorsah. Diese sollten im Gegenzug Jobs schaffen. Ein 2015 beschlossenes Reformgesetz liberalisierte mehrere Wirtschaftssektoren, im vergangenen Jahr dann wurde gegen den massiven Widerstand von Gewerkschaften das Arbeitsrecht gelockert.

Mit seiner unternehmerfreundlichen Politik brachte Hollande große Teile des eigenen linken Lagers gegen sich auf. Der konservativen Opposition gingen die Reformen dagegen nicht weit genug.



WIRTSCHAFTSWACHSTUM UND DEFIZIT

In Hollandes Amtsjahren blieb das Wirtschaftswachstum schwach, 2016 lag es bei mageren 1,1 Prozent. Hollande gelang es auch nicht, das Defizit wie ursprünglich angekündigt 2013 wieder unter die Drei-Prozent-Grenze zu drücken. 2016 lag das Defizit bei 3,4 Prozent. Das EU-Defizitziel soll nach mehrfachem Aufschub aus Brüssel dieses Jahr erreicht werden - die Zweifel sind aber groß.



EUROPA

Zu Beginn seiner Präsidentschaft setzte Hollande einen Wachstumspakt in der EU durch, um Investitionen zu fördern. Zusammen mit anderen sozialdemokratischen Staats- und Regierungschefs warb er stets für mehr Flexibilität bei den EU-Haushaltsvorgaben, um Mittel für den Kampf gegen Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit mobilisieren zu können. Das stieß aber auf den Widerstand von Deutschland und anderen Staaten, die auf einen Sparkurs pochen.



ANSCHLÄGE UND ANTI-TERROR-KAMPF

Nach dem Anschlag auf die Satirezeitung „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 gewann Hollande in Frankreich und im Ausland an Ansehen: Als „Vater der Nation“ fand er die richtigen Worte und punktete mit Besonnenheit. Viel Kritik zog er aber auf sich, als er nach der Pariser Anschlagsserie vom 13. November 2015 die Verfassung ändern wollte, um verurteilte Terroristen auszubürgern. Das Vorhaben scheiterte.

In Hollandes Amtszeit verschärfte die Regierung den Anti-Terror-Kampf mit einer Reihe von Gesetzen. Seit dem Blutbad vom 13. November 2015 herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand.



MILITÄREINSÄTZE

Der innenpolitische Zauderer Hollande zeigte sich als entschlossener Oberbefehlshaber der französischen Armee: 2013 ordnete er einen Militäreinsatz gegen Dschihadisten in Mali an, später schickte er Truppen in die von Gewalt erschütterte Zentralafrikanische Republik. Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begann die französische Luftwaffe im September 2014 Angriffe im Irak, ein Jahr später wurde der Einsatz auf Syrien ausgeweitet. Bei vielen europäischen Partnern ist das militärische Engagement Frankreichs hoch angesehen.



HOMO-EHE

Seine wichtigste gesellschaftspolitische Reform vollendete Hollande schon im ersten Jahr seiner Amtszeit: Im Frühjahr 2013 führte Frankreich die Homo-Ehe und das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare ein. Gegen das Vorhaben hatte es erbitterte Proteste konservativer und kirchlicher Gruppen gegeben.



KLIMAWANDEL UND ATOMKRAFT

Ein im Sommer 2015 verabschiedetes Energiewendegesetz sieht im Kampf gegen den Klimawandel einen kräftigen Ausbau erneuerbarer Energien vor. Zugleich soll der Atomstromanteil bis 2025 von 75 auf 50 Prozent gesenkt werden. Unter Hollande wurde aber kein einziger Reaktor stillgelegt. Die ursprünglich bis Ende 2016 versprochene Abschaltung des elsässische Pannen-Akw Fessenheim ist inzwischen frühestens für 2018 vorgesehen. Als Erfolg wird Hollande und seiner Regierung das im Dezember 2015 in Paris verabschiedete Weltklimaschutzabkommen angerechnet.