vor 1 Stunde Uli Fricker Exklusiv Politik Flüchtlinge: Warum Martin Schulz der falsche Redner für das Thema ist

In seiner Not zieht SPD-Kandidat Martin Schulz das fünfte Ass aus dem Ärmel: Er will endlich über Flüchtlinge reden. Gutes Thema, aber der falsche Redner, kommentiert Uli Fricker.