vor 2 Stunden AFP Politik Fliegende Raubkatze - Bundeswehr-Kampfhubschrauber „Tiger“ auch schon bei James Bond im Einsatz

Bei dem in Mali abgestürzten Eurocopter „Tiger“ handelt es sich um einen Kampfhubschrauber des Heeres. Er ist ein deutsch-französisches Rüstungsprojekt.

Das ursprünglich für die Bundeswehr als reiner Panzerabwehrhubschrauber konzipierte Waffensystem wurde nach seiner Überarbeitung nach der Wiedervereinigung zu einer Mehrzweckversion. Fortan vereinigte der „Tiger“ die Aufgaben der Panzerabwehr mit einer Eskort- und Feuerunterstützungsvariante.



Im April 1991 startete der erste Prototyp seinen Erstflug. Die Serienproduktion begann im März 2002, die Bundeswehr bestellte insgesamt 80 Stück. Der breiten Öffentlichkeit wurde der „Tiger“ bereits 1995 bekannt, als er in dem James-Bond-Film „Golden Eye“ zu sehen war.



Der „Tiger“ ist ein sehr wendiger Hubschrauber. Die beiden leistungsstarken Turbinentriebwerke können ihn auf eine Spitzengeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde beschleunigen. Seine Reichweite beträgt 725 Kilometer, die Einsatzdauer mehr als drei Stunden. Das 14,08 Meter lange und 3,83 Meter (5,20 Meter mit Mast) hohe Fluggerät bietet zwei Soldaten Platz: einem Piloten und einem Schützen. Ihre Sitze sind tandemartig und höhenversetzt gestaffelt.



Neben der Bekämpfung von Luft- und Bodenzielen unterstützt der „Tiger“ die eigene Truppe etwa bei Evakuierungen sowie durch Begleitschutz und wird zur Aufklärung eingesetzt. Das über dem Rotor montierte Mastvisier erlaubt es dem Hubschrauber, in voller Deckung Ziele zu orten. Sein Rumpf ist zu etwa 80 Prozent aus Verbundwerkstoffen gebaut. Zwar ist der „Tiger“ kein Tarnkappenfluggerät, seine Radarsichtbarkeit ist jedoch reduziert.



Von Januar 2013 bis Juni 2014 war er in Afghanistan im Einsatz. Anfang dieses Jahres verlegte die Bundeswehr vier „Tiger“ nach Gao in Mali im Zuge der Minusma-Mission der UNO. Bereits im März 2013 stürzte ein deutscher „Tiger“-Kampfhubschrauber auf einem Ausbildungsflug bei Oberammergau ab, das Unglück in Mali ist aber das erste tödliche mit einem „Tiger“ der Bundeswehr.