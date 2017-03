Paris Fillon seit Wochen unter Dauerdruck: Das ist seit Ende Januar geschehen

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon soll in der Scheinbeschäftigungs-Affäre um seine Ehefrau formell beschuldigt werden. Eine Chronologie der Ereignisse.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon soll in der Scheinbeschäftigungs-Affäre um seine Ehefrau formell beschuldigt werden. An seiner Präsidentschaftskandidatur hält der konservative Politiker aber fest. Was seit dem 25. Januar 2017 passiert ist: