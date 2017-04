Barcelona Festnahmen in Barcelona  Mögliche Verbindungen zu Brüssel-Anschlägen

In Barcelona sind acht mutmaßliche Dschihadisten festgenommen worden. Einige von ihnen stehen unter Verdacht, Verbindungen zu den Brüsseler Attentätern vom März 2016 gehabt zu haben.

Das sagte der katalanische Innenminister Jordi Jané. Vier der am Dienstag Festgenommenen gehörten eindeutig der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an, sagte der Polizeichef von Katalonien, Josep Lluís Trapero, in einem Interview des Fernsehsenders TV3. Es gebe aber keine Hinweise auf einen geplanten Anschlag in der nordostspanischen Region. Es sei dennoch „eindeutig der bisher wichtigste Einsatz“ gegen Dschihadisten in Katalonien.

Die Ermittlungen hatten den Angaben zufolge vor acht Monaten mit dem anonymen Hinweis eines Bürgers wegen Drogenhandels begonnen. Die katalanische Polizei habe Informationen mit der Bundespolizei, den spanischen Geheimdiensten und der belgischen Polizei ausgetauscht. Belgische Polizisten waren laut Belgiens Anti-Terror-Staatsanwaltschaft als Beobachter bei dem Einsatz am Ort.

Manche der Festgenommenen waren nach Angaben der Polizei wegen organisierten Verbrechens, Drogenhandels und Kleinkriminalität vorbestraft. Sie sind demnach zwischen 31 und 39 Jahre alt und haben marokkanische Wurzeln, leben aber seit langem in Katalonien.

Bei den Anschlägen in der belgischen Hauptstadt hatten drei islamistische Selbstmordattentäter am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod gerissen und mehr als 300 weitere verletzt.