vor 3 Stunden dpa London Festnahme wegen Terrorverdachts nahe Parlament in London

Nahe dem Parlament in London ist am Donnerstag ein Mann wegen Terrorverdachts festgenommen worden.

Nur wenige hundert Meter vom britischen Parlament entfernt hat die Polizei am Donnerstag einen Mann wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Mann hatte der Polizei zufolge mehrere Messer bei sich. Informationen über Verletzte gab es zunächst keine.



Der Mann soll Ende zwanzig sein. Er sei von bewaffneten Beamten gestellt und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten zunächst an. Eine unmittelbare Gefahr gebe es nach der Festnahme nicht mehr. Der Mann sei auf eine Londoner Polizeiwache gebracht worden.



Eine Straße wurde gesperrt, mehrere Buslinien mussten umgeleitet werden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Beamte der Spurensicherung einen Rucksack und mehrere Messer untersuchten, die auf dem Boden auf einer Verkehrsinsel lagen.



Premierministerin Theresa May soll sich während des Vorfalls Medienberichten zufolge nicht im Regierungssitz 10 Downing Street aufgehalten haben. Die Festnahme fand nur wenige hundert Meter vom Regierungssitz und dem Parlament entfernt statt. Dort und auf einer nahegelegenen Brücke hatte der 52-jährige Khalid Masood am 22. März fünf Menschen getötet.



Der Attentäter hatte ein Auto absichtlich in Fußgänger auf der Brücke gelenkt und anschließend einen Polizisten auf dem Gelände des Parlaments erstochen. Er wurde von Sicherheitskräften erschossen. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Parlament waren daraufhin verstärkt worden.