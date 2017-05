Politik Fertig nach vier Minuten  beim Brexit-Gipfel herrscht Einigkeit

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben beim Brext-Gipfel nicht lange gefackelt – nach wenigen Minuten waren die Brexit-Leitlinien verabschiedet. Aber: Aus London droht massiver Ärger, denn dort fühlt man sich provoziert

So ein Gipfeltreffen hat Brüssel auch noch nicht erlebt. Die 27 Staats- und Regierungschefs hatten am Samstag gerade erst zum Mittagessen Platz genommen, da twitterte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits: „Job erledigt!“ Ganze vier Minuten dauerte es, in denen Ratspräsident Donald Tusk seinen Entwurf für die Leitlinien zu den Brexit-Gesprächen vorstellte, nach Meinungsbeiträgen fragte und „starken Applaus“ erntete. Die Sache war erledigt. „Das ist extrem gut gelungen“, freute sich Bundeskanzlerin Angela Merkel hinterher, die Tusk eine „exzellente Vorbereitung“ bescheinigte. Einige der versammelten Politiker sprachen sogar von einer „Chance auf Einheit und Neustart“ der EU.

Die Erleichterung über den gelungenen Coup aber dürfte nicht lange anhalten. Denn der Schulterschluss der 27, die sich alle Mühe gaben, ihre Einigkeit nicht als Kampfansage an London erscheinen zu lassen, provoziert auf britischer Seite offenbar erhebliche Verärgerung. Am Wochenende wurde bekannt, dass Premierministerin Theresa May am vergangenen Mittwoch den Kommissionspräsidenten offenbar regelrecht konsterniert hatte. „Ich verlasse Downing Street zehnmal skeptischer, als ich es vorher war“, habe Juncker nach dem Gespräch mit der Regierungschefin gesagt, hieß es.

Bisher gehen die EU-Spitzen davon aus, sich mit ihren Leitlinien durchsetzen zu können. Dazu gehört das Grundprinzip, dass zuerst über die Scheidung und anschließend über die Neugestaltung der Beziehung gesprochen wird. Dagegen besteht die Regierung des Vereinigten Königreiches darauf, in der ersten Phase auch über ein Freihandelsabkommen zu diskutieren. Finanzielle Forderungen Brüssels weist man in London von sich. Hinzu kommen Streitigkeiten um die künftige EU-Außengrenze, die die britische Provinz Nordirland von der Republik Irland trennen würde. Die EU hat alle Vorkehrungen getroffen, um im Falle einer demokratisch zustande gekommenen Wiedervereinigung der Landesteile Nordirland als EU-Mitglied anzuerkennen.

Dass es vor diesem Hintergrund zu harmonischen Brexit-Gesprächen kommen könnte, sei kaum anzunehmen, heißt es in Brüssel. Aber egal wie ein Verhandlungsergebnis aussieht, es muss vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Das Risiko eines Vetos ist hoch, sollte London die europäischen Forderungen rundweg ablehnen.