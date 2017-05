Berlin Fall Franco A.: Von der Leyen kündigt Konsequenzen an

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will als Konsequenz aus der Affäre um den rechtsextremen Offizier Franco A. einen kritischen Blick auf die Disziplinarordnung der Bundeswehr werfen.

So reagiert die Kanzlerin

Sie wolle schauen, „wo es Lücken gibt“, sagte von der Leyen am Mittwoch bei einem Besuch in einer Kaserne im französischen Illkirch. Dort war der inzwischen inhaftierte Oberleutnant Franco A. stationiert gewesen. Er steht im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben.Die Ministerin sagte, sie wolle untersuchen, ob in diesem Fall sowie in den jüngst bekanntgewordenen Fällen von Mobbing und sexueller Demütigung wichtige Informationen nicht weitergegeben worden seien, „weil der Prozess in sich nicht stimmig ist“. Gleichzeitig betonte sie, „dass die ganz große Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten meinen ganz großen Respekt hat, und wir sind alle stolz auf sie“. An ihrer umstrittenen Äußerung zu Haltungsproblemen und Führungsschwäche in der Bundeswehr hielt die Ministerin jedoch fest.Sie sagte, um die Ermittlungen zu unterstützen, sei die Bundeswehr aktuell dabei, den beruflichen Werdegang von Franco A. zu durchleuchten. Es gehe darum, „aufzuklären, mit wem er wo wann Kontakt gehabt hat, um dann auch der Staatsanwaltschaft gezielt zuzuarbeiten“.Kanzlerin Angela Merkel hat sich in der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehr-Offizier hinter den Aufklärungsansatz von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) gestellt. „Die Verteidigungsministerin hat die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung dabei, alle Facetten dieses Falles Franco A. soweit sie die Bundeswehr betreffen aufzuklären“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Der terror- und extremismusverdächtige Oberleutnant Franco A. steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.Auch angesichts der Fälle von Erniedrigung, sexueller Herabwürdigung und Schikane bei der Bundeswehr in Pfullendorf, Bad Reichenhall und Sondershausen sei es richtig, dass die Ministerin ein über Wochen und Monate reichendes Klärungsverfahren in Gang gesetzt habe, sagte Seibert. Dieses gehe der Frage nach, welche Verfehlungen es auf Ebene einzelner Vorgesetzter gegeben habe und wie alles getan werden könne, „damit schwerwiegendes Fehlverhalten, ob es nun rassistisch-völkische Gesinnung, oder ob es sexuelle Demütigungen sind, schneller gemeldet, schneller nach oben getragen und abgestellt wird“.Wie es von der Leyen mehrfach betont habe, wisse die Bundesregierung: „Die ganz überwiegende Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten und auch der Zivilangestellten in der Bundeswehr tun unter oft schwierigen Bedingungen ausgezeichneten, einsatzfreudigen Dienst für unser Land. Den Werten unseres Landes entsprechend“, ergänzte der Sprecher.