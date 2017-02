Berlin Fall Deniz Yücel: Auswärtiges Amt bittet türkischen Botschafter zum Gespräch

Nach Informationen des Auswärtigen Amtes ist der türkische Botschafter zu Gesprächen einbestellt worden. Grund ist die Verhängung von Untersuchungshaft gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel.

Der türkische Botschafter in Deutschland, Kemal Aydin, ist wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel ins Auswärtige Amt zum Gespräch gebeten worden. Das teilte das Außenamt am Dienstag in Berlin über den Internetdienst Twitter mit. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte, Staatsminister Walter Lindner habe in seinem Auftrag mit dem Botschafter ein Gespräch geführt. Es handlte sich dabei nicht um eine Einbestellung, wie zuvor vermeldet wurde."Wir setzen uns mit großem Nachdruck dafür ein, dass Deniz Yücel so schnell wie möglich freikommt", sagte Gabriel weiter. Er kritisierte den gegen den Türkei-Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" verhängten Haftbefehl als "unnötig und unangemessen". Der Außenminister wies weiter darauf hin, dass es offensichtlich zwischen Deutschland und der Türkei bei der Bewertung der Presse- und Medienfreiheit "sehr große Unterschiede gibt".Ein Richter in Istanbul hatte am Montagabend Untersuchungshaft gegen Yücel verhängt. Nach Angaben der "Welt" werden ihm Aufwiegelung der Bevölkerung und Terrorpropaganda vorgeworfen. Beanstandet würden Artikel zum Kurdenkonflikt sowie zum Putschversuch in der Türkei vom vergangenen Juli. Yücel war vor seiner Inhaftierung bereits zwei Wochen in Polizeigewahrsam.