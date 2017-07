vor 3 Stunden AFP Berlin Facebook und Co müssen Falschmeldungen und Hetze im Internet schneller löschen

Internetkonzerne wie Facebook oder Twitter müssen rechtswidrige Beiträge künftig schneller löschen. Dies legt das am Freitag vom Bundesrat gebilligte Gesetz zur Bekämpfung von Falschmeldungen und Hetze fest.