Wien FPÖ und Grüne wollen Neuwahl-Antrag in Österreich erst Ende Juni

Die rechte FPÖ und die Grünen in Österreich sind gegen einen sofortigen Antrag für Neuwahlen. Dafür solle sich die rot-schwarze Koalition noch bis Ende Juni Zeit lassen, forderten FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Grünen-Vorsitzende Eva Glawischnig in getrennten Pressekonferenzen am Montag in Wien.