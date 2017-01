Berlin FDP will Steinmeier als Präsidentschaftskandidat unterstützen

Eigentlich kann sich Frank-Walter Steinmeier auf die Mehrheit der großen Koalition in der Bundesversammlung verlassen. Aber die Zustimmung der Liberalen dürfte ihm nicht ungelegen kommen.

Die FDP will Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten unterstützen.

Er werde den Wahlleuten aus den Reihen der Liberalen empfehlen, Steinmeier in der Bundesversammlung am 12. Februar zu wählen, kündigte Parteichef Christian Lindner am Montag in Berlin nach einem Treffen der FDP-Spitze mit Steinmeier an. Die Parteien „des demokratischen Zentrums“ sollten sich hinter Steinmeier stellen.

Lindner bekräftige, dass es in dieser Zeit wichtig sei, einen Bundespräsidenten mit politischer Erfahrung zu haben, der wisse, wo die internationalen Kraftlinien verliefen. Steinmeier sei ein „politisch professionell handelnder Mann“. Die FDP hoffe, dass er sich an sein Versprechen halte, „Mutmacher“ zu sein, statt Vereinfacher. Steinmeier habe sich Respekt als einer der Architekten der Reformagenda 2010 erworben.

Bei dem Treffen des Außenministers mit der FDP-Spitze seien auch eine Reihe internationaler Themen besprochen worden, sagte Lindner.

Bereits vor dem Gespräch hatte Steinmeier unterstrichen, dass die künftige Außenpolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump derzeit noch nicht absehbar sei. Dominant seien nach dem Wahlkampf noch die inneramerikanischen Auseinandersetzungen.

Es sei noch viel Arbeit nötig, bis das Land geschlossen hinter dem Präsidenten stehe. Dann erst kämen die Themen Nato und Europa auf die Agenda. Von deutscher Seite sei es wichtig, die Bedeutung des transatlantischen Bündnisses für beide Seiten - die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa - als Fundament des Westens herauszustellen, sagte Steinmeier, der bei dem Treffen auf Einladung der FDP seine Vorstellungen im Amt des Bundespräsidenten erläutern wollte.

Lindner sagte nach dem Treffen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sollte kurzfristig, am besten noch in dieser Woche nach Washington reisen, um mit Trump zu sprechen. Dieser schätze Merkel als europäische Führungspersönlichkeit.

Wichtig sei der freie Handel. Wenn Trump über BMW und 35 Prozent Strafsteuer spreche, müsse man mit Amazon, Google oder Starbucks entsprechend antworten, sagte der FDP-Chef. Man dürfe sich jedenfalls bei so einem Gespräch nicht gleich in die Defensive drängen lassen, sondern „robuste Interessen“ darlegen, selbstbewusst, aber ohne Antiamerikanismus. Dazu müsse Europa geschlossen auftreten.