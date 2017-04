Wien Europarat sieht weiter Manipulationsverdacht bei Wahl in Türkei

Wahlbeobachter sehen das Ergebnis des Verfassungsreferendums in der Türkei weiterhin äußerst kritisch.

Es gebe den Verdacht, dass bis zu 2,5 Millionen Stimmen manipuliert worden seien, sagte die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun, am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Sie war für den Europarat als Wahlbeobachterin beim Referendum in der Türkei. Die Beschwerden hätten ein Ausmaß, das das Wahlergebnis drehen würde, sagte sie. Auch Kuverts ohne offiziellen Stempel seien zur Wahl zugelassen worden. Zwar habe die oberste Wahlbehörde ein Neuauszählung abgelehnt, aber den Vorwürfen müsse nachgegangen werden, meint die Politikerin. Die Opposition in der Türkei will das Ergebnis anfechten.

Nach dem vorläufigen Endergebnis stimmten am Sonntag 51,4 Prozent für die Verfassungsreform, die Staatschefs Recep Tayyip Erdogan Erdogan künftig deutlich mehr Macht verleiht.