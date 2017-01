Washington Erste Arbeitswoche für Donald Trump beginnt: Das hat er jetzt vor

Trump will in seiner erster Arbeitswoche einen „großen Schwerpunkt auf Arbeitsplätze und nationale Sicherheit“ legen. Außerdem findet ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern im Weißen Haus statt.

Nach einem turbulenten Start mit Massenprotesten und heftigen Attacken auf die Medien hat US-Präsident Donald Trump am heutigen Montag seine erste Arbeitswoche begonnen. Trump kündigte für die kommenden Tage die Unterzeichnung zahlreicher Dekrete an, um rasch mit der Umsetzung seiner Wahlversprechen zu beginnen. Er kündigte außerdem an, schon bald die Neuverhandlungen über das Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada zu beginnen.

Trump war am Freitag als 45. Präsident der USA vereidigt worden. Noch am selben Tag unterzeichnete er ein Dekret gegen die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama. Bei seinen nächsten Anordnungen dürfte es unter anderem um Themen wie Einwanderung und Umweltschutz gehen.

"America first" wird Realität

Wie Trump am Montag im Onlinedienst Twitter ankündigte, will er in seiner ersten „arbeitsreichen Woche“ einen „großen Schwerpunkt auf Arbeitsplätze und nationale Sicherheit“ legen. Bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern im Weißen Haus sollte es demnach um die „Produktion in Amerika“ gehen.

Busy week planned with a heavy focus on jobs and national security. Top executives coming in at 9:00 A.M. to talk manufacturing in America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2017

Trump hatte zuletzt starken Druck auf die Automobilindustrie ausgeübt, Stellen in den USA zu schaffen. Er drohte Unternehmen, die Autos in Mexiko bauen und von dort in die USA liefern, mit hohen Strafzöllen.

Trump riskiert Ende von Freihandelsabkommen Nafta

Trump macht auch das 1994 in Kraft getretene Nafta-Abkommen für die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Mexiko verantwortlich. Am Sonntag kündigte Trump daher ein Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto an, um „mit den Verhandlungen über Nafta“ zu beginnen.

Peña Nieto wird bereits am 31. Januar im Weißen Haus erwartet, ein Treffen mit Trudeau soll nach Angaben der beiden Politiker ebenfalls „bald“ stattfinden. Trump hatte die Neuverhandlung des Nafta-Abkommens bereits im Wahlkampf versprochen. Sollte es keine Einigung über bessere Bedingungen für die USA geben, will Trump das Abkommen aufkündigen.

Am Montag standen zudem Treffen mit Parlamentariern beider Kongresskammern auf Trumps Programm. Der Senat muss noch die meisten seiner Kabinettskandidaten bestätigen. Bisher sind nur Verteidigungsminister James Mattis und Heimatschutzminister John Kelly bestätigt.

Ärger wegen Steuererklärung

Auch Trumps Weigerung, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen, sorgte erneut für Kritik. Eine Onlinepetition dazu wurde mittlerweile von über 100 000 Menschen unterzeichnet. Damit müsste sich die US-Regierung eigentlich damit befassen. Conway sagte jedoch im Sender ABC, die Forderung habe sich mit Trumps Wahl erledigt. Seine Steuererklärungen seien „den Leuten egal. Sie haben für ihn gestimmt.“

Weiterer Ärger droht Trump von einer Gruppe von Anwälten, die eine Klage gegen den neuen US-Präsidenten wegen seiner Auslandsgeschäfte ankündigten. Die Organisation Bürger für Verantwortung und Ethik in Washington (Crew) wirft dem Immobilienmilliardär vor, beispielsweise über Zahlungen an seine Hotels und Golfplätze „Geld und Gefälligkeiten“ von ausländischen Regierungen zu erhalten. Gemäß der US-Verfassung dürfen Amtsträger keine Geschenken von ausländischen Regierungen annehmen.