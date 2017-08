vor 8 Stunden Peter Reinhardt Exklusiv Baden-Württemberg Erstaufnahmeeinrichtungen: Bauen die Behörden die Plätze zu langsam ab?

In Baden-Württemberg ist derzeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes für Asylbewerber nur jeder dritte Platz belegt. Bis 2019 will das Innenministerium eine ganze Reihe von Unterkünften aufgeben. Stuttgart-Korrespondent Peter Reinhardt kommentiert.