Washington Erneut alternative Fakten: Trump-Beraterin erfindet Anschlag

Kellyanne Conway, Spitzenberaterin von US-Präsident Donald Trump, hat den Spruch von den „alternativen Fakten“ geprägt – und entsprechend dieses Mottos nun von einem Terroranschlag in den USA berichtet, den es nie gab.

Conway behauptete am Donnerstagabend (Ortszeit) im Fernsehsender MSNBC, zwei Iraker hätten vor einigen Jahren ein „Massaker“ in Bowling Green im Bundesstaat Kentucky begangen. Die meisten Leute wüssten davon nichts, weil darüber „nicht berichtet“ worden sei, sagte die Trump-Beraterin.



Die Zeitung „Washington Post“ merkte daraufhin trocken an: „Über das Bowling-Green-Massaker ist nicht berichtet worden, weil es sich nicht ereignet hat.“ Conway hatte an den vermeintlichen Anschlag „erinnert“, um die von Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge und Bürger mehrerer muslimischer Staaten zu rechtfertigen. Die Präsidentenberaterin stellte es so dar, als knüpfe der Präsident damit an die Politik seines Vorgängers Barack Obama an. Das „Massaker“ in Bowling Green sei von zwei ins Land eingereisten Irakern ausgeheckt worden, weshalb Obama ein sechsmonatiges Einreiseverbot für irakische Flüchtlinge verfügt habe.



Die Trump-Beraterin kam offensichtlich auf Bowling Green, weil in diesem Ort zwei Iraker gewohnt hatten, die im Mai 2011 wegen terroristischer Aktivitäten festgenommen wurden. Nach Angaben der US-Behörden hatten sie versucht, Waffen für die Terrororganisation Al-Kaida im Irak zu beschaffen. Einen Anschlag in den USA hatten sie nach den damaligen Erkenntnissen der Ermittler hingegen nie geplant – geschweige denn begangen. Falsch ist auch die von Conway als „brandneue Information für die Leute“ verkaufte Behauptung, Obama habe ein Einreiseverbot für irakische Flüchtlinge verhängt. Laut „Washington Post“ ordnete der damalige Präsident nach der Festnahme der zwei Iraker lediglich an, die Überprüfungen der Flüchtlinge zu verschärfen.

Dies führte dann zu Verzögerungen bei der Visa-Vergabe. Conway hatte kurz nach der Amtseinführung Trumps mit ihrem Spruch von den „alternativen Fakten“ für großes Aufsehen gesorgt. Konkret bezog sie sich damals auf die Behauptung von Präsidentensprecher Sean Spicer, die Zuschauerzahlen bei Trumps Vereidigung seien die größten der Geschichte gewesen. Conways „alternative Fakten“ erinnerten viele an George Orwells Roman „1984“, in dem das „Wahrheitsministerium“ eines fiktiven totalitären Staates systematisch Unwahrheiten verbreitet.