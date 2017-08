Politik Entwicklungsminister Müller fordert Marshall-Plan für Afrika

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller spricht im SÜDKURIER-Interview über die Flüchtlingskrise, die Bekämpfung von Fluchtursachen und die Versäumnisse des Westens.

Herr Müller, immer mehr Flüchtlinge kommen aus Afrika. Auf wie viele Mittelmeer-Flüchtlinge muss sich Europa in diesem Jahr einstellen?

Allein in Italien sind im vergangenen Jahr 180 000 Menschen als Flüchtlinge angekommen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat sich die Zahl im Verhältnis zum letzten Jahr fast verdoppelt. Wenn sich das so fortsetzt, könnten es 300 000 Menschen sein, die sich aus Afrika über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen.

Aber nicht alle werden es schaffen.

Dieses Jahr sind bereits 1500 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Das ist unerträglich. Das können wir nicht einfach hinnehmen und zur Tagesordnung übergehen.

Was kann Europa tun, was kann Deutschland tun, außer Mauern und Zäune bauen oder Flüchtlingsboote abfangen?

Kurzfristig geht es darum, Leben zu retten. Deshalb brauchen wir weiter die Seerettung. Wir können nicht akzeptieren, dass das Mittelmeer zu einem Meer des Todes wird, wie es der Papst gesagt hat. Wir müssen aber auch in den Flüchtlingscamps ansetzen, in denen die Afrikaner aus den Ländern südlich der Sahara ankommen. Dort herrschen dramatische Verhältnisse. Die Menschen haben meist schon ein Jahr Fluchtweg hinter sich. In Libyen werden sie wie in einem Gefangenenlager kaserniert, gefoltert, in Kellern eingepfercht. Sie haben dort nur den Tod vor Augen. Ihre einzige Hoffnung ist, auf ein Boot zu kommen. Deshalb sind diese Menschen zu allem bereit. Deshalb müssen wir die Verhältnisse in Libyen ändern.

Was heißt das konkret? Welche Änderungen schlagen Sie vor?

Der erste Schritt ist, dass das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mandatiert und finanziert werden muss, um den Flüchtlingen zu helfen und endlich internationale Standards in den Flüchtlingscamps durchzusetzen. Danach müssen wir aber auch die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimatländer unterstützen. Sie brauchen ein konkretes Angebot für ein besseres Leben vor Ort. Sie brauchen eine Ausbildung und Jobs, damit sie nicht als Verlierer nach Hause kommen. Wir können in Libyen nicht auf eine gesamtstaatliche Lösung warten und zuschauen, wie Hunderttausende in Lagern dahindarben.

Wie wollen Sie Menschen in Herkunftsländer zurückführen, in denen keiner mehr bleiben will? Was tun Sie, damit die Menschen in ihren Heimatländern überhaupt eine Zukunft für sich sehen?

Genau das ist unser Ansatz. Wir investieren in den Herkunftsländern, damit die jungen Menschen Arbeit finden und die Bevölkerung eine Bleibeperspektive hat. Deshalb werbe ich für unseren Marshall-Plan mit Afrika. Der afrikanische Kontinent hat eine enorme Bevölkerungsdynamik. Die Bevölkerung wird sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln, wenn sich die gegenwärtige Entwicklung fortsetzt. Jedes Jahr braucht Afrika 20 Millionen neue Arbeitsplätze. Deswegen setzen wir mit dem Marshall-Plan auf Bildung, Ausbildung und Jobs.

Halten Sie das Ziel für realistisch?

Ja, aber nur, wenn wir Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit nicht als Almosen begreifen und sozusagen ein paar Regentropfen nach Afrika bringen, sondern wenn wir ein neues Kapitel in der Wirtschafts-, Handels-, Umwelt- und Agrarpolitik mit diesem Kontinent aufschlagen und Entwicklungszusammenarbeit in einer ganz neuen Dimension betreiben. Allerdings muss auch Afrika selber mehr leisten. Der Kontinent ist ja reich. Seit Jahrzehnten leben wir aber von seinen Ressourcen – Öl, Gold, seltene Erden. Wir bezahlen dafür keine fairen Preise und wir bieten keine fairen Handelsbedingungen. Das muss sich grundlegend ändern. Fairer Handel schafft die schnellsten Entwicklungssprünge. Ein Arbeiter auf einer afrikanischen Kaffeeplantage verdient am Tag 50 Cent. Bei uns kostet das Kilo Kaffee dann zehn Euro. Die Verarbeitung findet meist nicht vor Ort statt. Das können wir ändern. Dadurch erreichen wir die größten Entwicklungssprünge mit Zukunftsperspektiven für die jungen Afrikanerinnen und Afrikaner vor Ort.

Oft wandert westliche Hilfe in die Tasche von Diktatoren, Clanchefs und Kriegsverbrechern. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Hilfe jene erreicht, die sie wirklich brauchen?

Korruption und schlechte Regierungsführung sind nach wie vor das Hauptproblem. Zur Korruption gehören aber immer zwei Seiten. Viele Regierungen in Afrika werden ja korrumpiert – auch von europäischen, von multinationalen Konzernen, die Verträge mit reichen Eliten abschließen und dann die Minen ausbeuten. Das muss gestoppt werden.

Wie lässt sich der Kreislauf der Korruption aufhalten?

Indem wir unsere Zusammenarbeit an Reformen knüpfen und sie mit Ländern verstärken, die vorangehen. Für die afrikanische Seite heißt das: Kampf gegen Korruption, Aufbau von Rechnungshöfen. Für uns heißt das schon heute: kein Euro in korrupte Kanäle.

US-Präsident Trump hat mit Saudi-Arabien einen milliardenschweren Rüstungsdeal vereinbart. Zugleich führen die Saudis Krieg im Jemen, wo Menschen verhungern. Wie passt das zusammen?

Überhaupt nicht. In Deutschland und in Europa haben wir begriffen, dass der Sicherheitsbegriff umfassender sein muss. Sicherheit wird vor allem durch Entwicklung geschaffen. Hunger, Not und Elend sind der Nährboden für Radikalisierung und Gewalt. Daraus entstehen Bürgerkriege, Hunger, Elend, die Menschen fliehen. Wenn wir Sicherheit wollen, müssen wir deshalb in Entwicklung investieren. Wer wie der US-Präsident zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär fordert, muss erst einmal das international vereinbarte 0,7-Prozent-Ziel für Entwicklung umsetzen.

Was hätten Sie von Trump stattdessen erwartet?

Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass der US-Präsident neben seinem Rüstungsdeal mit den Saudis einen Zehn-Milliarden-Fonds zur Bekämpfung von Hunger und Armut in Afrika auflegt. Mit zehn Milliarden wären die aktuellen Probleme – Hunger, Not und Dürrekrise von Äthiopien bis zum Tschadsee – zu beheben. Mit mehr Panzern schaffen wir nicht mehr Frieden.

Müssen wir die USA in Entwicklungspolitik abschreiben?

Ich hoffe nicht. Die Amerikaner sind nach wir vor Nummer eins in der Welt als Geberstaat im humanitären Bereich. Wir brauchen die USA weiterhin als humanitäre Großmacht. Vor allem aber brauchen die Afrikaner die Partnerschaft Amerikas – auch und gerade beim Klimaschutz. In Somaliland im Osten Afrikas, wo ich kürzlich war, hat es seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Nicht sie, sondern wir haben die Trockenheit ausgelöst durch unsere Emissionen. Wir stoßen in Europa und Amerika zehn Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr aus. In Somaliland ist die Treibhausgas-Emission null. Trotzdem tragen sie die Folgen für unseren Lebensstil.

Zur Person

Gerd Müller, 61, stammt aus Kempten und ist Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er gehört der CSU an, saß von 1989 bis 1994 im Europäischen Parlament und ist seit 1994 Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Dort vertritt er den Wahlkreis Oberallgäu.