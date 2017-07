Entschädigungslösung für Gewaltopfer in Hamburg "in den nächsten Tagen"

Die Entschädigungslösung für die Opfer der Krawalle in Hamburg soll "in den nächsten Tagen" stehen. Darauf könnten sich die Betroffenen verlassen, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin.

Weitere Informationen CDU und FDP fordern härteres Vorgehen gegen Linksextremisten

Soforthilfe - Wie die Politik entschädigt

De Maizière: Gewalttäter wie Neonazis und Terroristen

Die Gespräche darüber zwischen dem Bund und der Hansestadt hätten am Sonntag begonnen; sie verliefen "sehr gut, sehr eng und sehr partnerschaftlich".Einzelheiten stünden noch nicht fest, sagte die Sprecherin weiter. Ansprechpartner für die Geschädigten solle aber die Stadt Hamburg sein, "der Bund wird sich finanziell beteiligen". Es gehe darum, finanzielle Hilfe für die "Opfer von Gewalt" und für die "Beseitigung von Schäden" zu leisten.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach dem von Gewaltausbrüchen überschatteten G20-Gipfel in Hamburg den Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt. Randalierer hatten unter anderem Scheiben zertrümmert, Autos angezündet und Läden verwüstet.Versicherungen sind nicht aus ihrer Pflicht entlassen. Sie müssen gemäß den Kriterien der Policen die Schäden übernehmen. Doch nicht alles ist versichert.Auch beim G8-Gipfel in Heiligendamm kam es im Juni 2007 zu Randale. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern bezifferte die Schadenersatzforderungen rund vier Monate später auf mehr als 230 000 Euro. Damals wollten unter anderem Bauern Geld für niedergetrampelte Felder.Bis Ende 2007 zahlte die Landesregierung mehr als 30 000 Euro an betroffene Landwirte. Die Gelder kamen aus dem Topf des Innenministeriums zur Finanzierung des G8-Gipfels. Auch Hausbesitzer mit zerstörten Zäunen erhielten Schadenersatz vom Land. Bund und Land trugen gemeinsam die G8-Gesamtkosten von rund 100 Millionen Euro.Auch nach außergewöhnlichen Naturereignissen fließen Gelder an Betroffene. Maßnahmen fallen zwar grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder. Bei überregionalen Katastrophen bringt sich aber auch der Bund ein. So wurde etwa nach dem Hochwasser 2013 ein Sondervermögen mit acht Milliarden Euro ausgestattet - zur Beseitigung von Schäden in Privathaushalten und Unternehmen sowie an der Infrastruktur.Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat den Gewalttätern während des G20-Gipfels jede politische Motivation abgesprochen und sie mit Neonazis und islamistischen Terroristen verglichen. „Das waren keine Demonstranten. Das waren kriminelle Chaoten“, sagte der Minister am Montag in Berlin. Die Gewalttäter seien völlig enthemmt gewesen, hätten Menschen und Sachen angegriffen, geplündert und Brandstiftung begangen.