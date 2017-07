vor 4 Stunden Alexander Michel Exklusiv Konstanz Einspruch: Mögliche Diesel-Fahrverbote auf dünnem Eis

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit der geplanten Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart. Wer Fahrverbote für Diesel-Pkw will, der sollte mal in den Rückspiegel schauen, meint Alexander Michel.