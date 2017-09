Fernsehen Einmal Duell, immer Duell  RTL-Moderator Peter Kloeppel und ZDF-Kollegin Maybrit Illner von Beginn an dabei

Einmal Duell, immer Duell – RTL-Moderator Peter Kloeppel und ZDF-Kollegin Maybrit Illner von Beginn an dabei

Er ist das seriöse Gesicht des Privatsenders RTL, sie eine der profiliertesten Talkmasterinnen der Republik: Der Moderator Peter Kloeppel und seine ZDF-Kollegin Maybrit Illner werden am Sonntag im Team mit Sandra Maischberger von der ARD und Claus Strunz von ProSieben/Sat1 das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) leiten.

Für beide ist es bereits das fünfte derartige Duell – sie waren schon 2002 bei Gerhard Schröder (SPD) und Edmund Stoiber (CSU) dabei.

MARATHONLÄUFER und RTL-ALLZWECKWAFFE

Der 58-jährige Kloeppel gilt als eines der Aushängeschilder des deutschen Nachrichtenfernsehens. Seit 1992 ist der gebürtige Frankfurter Chefmoderator des Nachrichtenmagazins „RTL aktuell“ und etablierte dieses als Konkurrenz zu ARD-„Tagesschau“ und ZDF-„Heute“.

Der begeisterte Marathonläufer ist so etwas wie eine journalistische Allzweckwaffe seines Arbeitgebers. So übernahm Kloeppel früher gelegentlich durchaus auch die Moderation anderer Formate wie des RTL-Jahresrückblicks „Das Quiz“. Zudem produziert er bis heute teils auch aufwändigere Dokumentationen und Reportagen.

Zwischen 2004 und 2014 übernahm Kloeppel als RTL-Chefredakteur zusätzlich die Gesamtleitung des Kölner Privatsenders, bevor er wieder Vollzeitmoderator der Hauptnachrichtensendung wurde. Seinen Vertrag dafür verlängerte er erst Anfang des Jahres bis 2020.

Als berufliche Sternstunde Kloeppels gilt sein Einsatz während der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, als er stundenlang live auf Sendung war und bedächtig und unaufgeregt berichtete. Im Folgejahr erhielt er dafür den renommierten Grimme-Preis.

Dabei wollte Kloeppel ursprünglich einen ganz anderen Berufsweg einschlagen. Er studierte Agrarwissenschaften und schloss 1983 als Diplom-Agraringenieur ab. Danach entschloss er sich aber zum Besuch der Henry-Nannen-Journalistenschule in Hamburg.

Die Entscheidung für den Journalismus zahlte sich für den Moderator dabei auch privat aus: Während seiner Zeit als USA-Korrespondent für RTL Anfang der 90er Jahre lernte er dort seine Frau Carol kennen. Beide sind seit 1993 verheiratet und haben eine Tochter.

VORZEIGETALKERIN MIT DDR-AUSBILDUNG

Die 52-jährige Illner ist eines der bekanntesten Gesichter ihres langjährigen Heimatsenders ZDF. Sie kam in Ostberlin zur Welt, wuchs mit zwei Geschwistern im Stadtteil Friedrichshain auf und war bei den Pionieren sowie bei der Freien Deutschen Jugend.

Zwar sollte Illner nach Elternwunsch Jura oder Medizin studieren, wollte aber lieber Sportreporterin werden. Nach einem Volontariat in der Sportredaktion des DDR-Fernsehens ging sie 1984 nach Leipzig zum Journalistikstudium und 1988 wieder zurück in die TV-Sportredaktion.

Dass Illner vor dem Mauerfall auch mehrere Jahre lang Mitglied der SED war, verheimlichte sie im Nachhinein nie. „Das war bestimmt nicht eine meiner besten Entscheidungen“, sagte sie einst in einem Interview dazu.

Nach der Wende erlangte Illner ab 1992 als eines der Gesichter des ZDF-„Morgenmagazins“ rasch bundespolitische Bekanntheit. Von 1992 bis 1999 moderierte sie die Sendung, 1998 übernahm sie auch die Leitung des Formats.

Bereits ein Jahr später folgte der Sprung in den politischen Talk. Immer donnerstags debattierte Illner in „Berlin Mitte“ beim ZDF mit vier Gästen und machte dem ARD-Sonntagstalk von Sabine Christiansen Konkurrenz. 2007 wurde die Sendung in „Maybrit Illner“ umbenannt.

Im Jahr 2000 wurde Illner mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für kritischen, kreativen und unabhängigen Fernsehjournalismus geehrt. 2002 leitete sie zusammen mit Christiansen das erste Fernsehduell in ARD und ZDF, das ein Pendant mit Kloeppel im Privatfernsehen hatte.

2010 heiratete Illner den damaligen Telekom-Chef René Obermann. Das Ende ihrer 1988 geschlossenen ersten Ehe mit dem Drehbuchautor Michael Illner hatte sie drei Jahre zuvor bekannt gegeben.