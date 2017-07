vor 4 Stunden Susanne Güsten Exklusiv Türkei Ein Jahr nach dem Putschversuch: Europas Komplett-Versagen

Europa versagt in Sachen Türkei auf ganzer Linie. Aber etwas gegen die Erdogan-Politik zu unternehmen, ist den Politiker in Brüssel zu anstrengend. Davon ist unsere Türkei-Korrespondentin überzeugt wie sie in ihrem Kommentar schreibt.