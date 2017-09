Berlin "Ein Feeling aufnehmen": So lief das Gespräch von Martin Schulz mit vier Youtube-Stars

Wenige Tage nach dem TV-Duell mit Angela Merkel stellt sich der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erneut einem Quartett von Fragestellern. Dieses Mal sind die Interviewer keine Fernsehjournalisten, sondern vier junge Youtube-Stars.

Mehr als 50.000 Zuschauer verfolgten Mitte August an den Bildschirmen ihrer Computer und Smartphones, wie sich Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen vier deutscher Youtube-Stars stellte. Mittlerweile wurde das Video des Auftritts knapp zwei Millionen Mal angeklickt. Knapp drei Wochen später traf sich am Dienstag auch ihr Herausforderer Martin Schulz mit jungen Internetberühmtheiten.

In den zehnminütigen Gesprächen mit ihnen erzählt der SPD-Spitzenkandidat von seiner zweitgrößten Jugendsünde. Er erklärt, warum er beim Kanzlerduell überraschend deutliche Worte gegenüber Präsident Erdogan gewählt hat und wie er sich fühlt, wenn er hämische Kommentare über sich in den sozialen Netzwerken lesen muss (hier sehen Sie das Interview in voller Länge)

Waschpulver im Freibad und mehr Integration: Die erste Fragerunde

Den Anfang der Interviews macht Nihan, deren Beauty-Tipps sich 781.000 Youtube-Nutzer regelmäßig anschauen. Die 26-Jährige hat Wurzeln in Anatolien. Die meisten ihrer Fragen an Martin Schulz beschäftigen sich deshalb mit dem Thema Integration. Im Anschluss spricht die Beauty-Vloggerin Schulz auf den türkischen Präsidenten Erdogan an. Schulz hatte im TV-Duell mit Angela Merkel klar geäußert, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen zu wollen. Im Gespräch mit Nihan relativiert er das. Er habe deutliche Worte gegenüber Erdogan gefunden. Es sei nun wichtig, in Zukunft enger zusammenzurücken.

Nicht nur mit dieser Antwort sorgt Schulz in der ersten Fragerunde für kurzzeitige Verwirrung. Als Nihan davon spricht, dass Integration ein Thema sei, das ihre Community beschäftige, meint sie ihre Youtube-Abonnenten. Schulz hingegen geht offenbar davon aus, sie würde sich auf Deutschtürken beziehen und antwortet: "Viele Leute aus ihrer Community gehören zu meinen besten Freunden." Darüber hinaus leistet sich der Kanzlerkandidat die zweideutige Äußerung:"Wer so aussieht wie Sie, ist eine Bereicherung für unser Land."

Lustiger wird es als Schulz auf seine Jugendsünden angesprochen wird. Zunächst zögert der Politiker. Dann ringt er sich doch zu einer Antwort durch: "Ich habe mal in einer durchzechten Nacht ein Paket Waschpulver in ein Freibad geschüttet." Das sei seine zweitschlimmste Jugendsünde gewesen – die schlimmste will er lieber nicht verraten.

Vom heimischen Arbeitsmarkt zu Rauschmitteln: Die zweite Fragerunde

Das zweite Interview führt MrWissen2Go, ein 31-jähriger Journalist, der mit bürgerlichem Namen Mirko Drotschmann heißt. Seit der Agenda 2020 seien die Profite von Unternehmen gestiegen, die Löhne allerdings nicht, so der Youtuber LeFloid in einem Video, das vor Beginn des Interviews den Sachverhalt der sozialen Ungleichheit in Deutschland erklärt. "Viele Frauen wollen nach der Schwangerschaft wieder Vollzeit arbeiten, können das aber nicht", so eine von Schulz' Aussagen. Er wolle das ändern.



Als Drotschmann fragt, ob Schulz die Hoffnung, Kanzler zu werden, nach den Ergebnissen aktueller Umfragen bereits aufgegeben habe, gibt sich sein Gesprächspartner überrascht. Er habe andere Zahlen im Kopf, die ihn vor allem bei bisher unentschlossenen Wählern auf dem Vormarsch sähen. "Wenn man die Umfrage gewinnt, ist das eine Sache, aber ich will die Wahl gewinnen", ergänzt Schulz angriffslustig. Als es um die Legalisierung von Cannabis geht, sagt Schulz er sei Rauschmitteln gegenüber grundsätzlich skeptisch, da er als junger Mann ein Alkoholproblem gehabt habe. Dennoch halte er eine Abstimmung über die Legalisierung von Cannabis im Bundestag für sinnvoll.

Schulz und die Digitalisierung: Die dritte Fragerunde

Marcel Althaus hat mit über 1,2 Millionen Abonnenten die größte Fangemeinde unter den Interviewern. Da er seine Youtube-Karriere damit begann, sich beim Spielen von Online-Games wie "Call of Duty" zu filmen, leitet er den Frageblock zur Digitalisierung.

Gleich zu Beginn prangert an, dass Deutschland Nachholbedarf habe, was schnellen mobilen Zugang ins Netz angeht. "Mein Leben und das vieler anderer spielt sich im Internet ab", betont der 23-Jährige. Schulz stimmt zu: "Die digitale Infrastruktur muss ausgebaut werden." Die nächsten Minuten wirken, als würden sich die Gesprächspartner in ihrem Wissen über Länder, hinter denen Deutschland digital hinterherhinkt, überbieten wollen. Schulz wirft Mexiko und Chile in den Ring. Althaus kontert mit Estland, Ungarn und Litauen. Als der Interviewer den Kandidaten allerdings um konkrete Verbesserungsvorschläge bittet, kommt der etwas ins Schleudern: "Was soll ich Ihnen dazu sagen? Das will ich ändern."

Noch nebulöser wird der SPD-Kandidat als er von Althaus auf eine Überwachungssoftware, den sogenannten Staatstrojaner, angesprochen wird. In sehr engen Grenzen müsse der Staat das Recht haben, gegen Kriminelle vorzugehen, meint Schulz. Wie das aber möglich sein soll, ohne dass ins Privatrecht eingegriffen wird, kann er dem Interviewer jedoch nicht zufriedenstellend erklären: "Das finde ich schwammig", kommt es zurück.

Einigkeit herrscht, als sich die beiden über ihre Erfahrungen mit bösartigen Kommentaren im Netz austauschen. "Man fühlt sich tief verletzt“, sagt Schulz. Das sei auch ein Grund, warum ihn Trumps Twitter-Tiraden wütend machten: "Das ermuntert solche Typen, erst recht loszukoffern."

Auch Tiere haben Würde: Die vierte Fragerunde

Der finale Fragerunde beginnt mit einer dezenten Abfuhr für den Kanzlerkandidaten. Wie sie auf den Youtube-Namen "ItsColeslaw" gekommen sei, möchte Martin Schulz von Interviewerin Lisa Sophie wissen. Sie verweist ihn höflich auf die begrenzte Interviewzeit und meint, dass sie ihn gerne im Anschluss an die Sendung aufklären würde. Stattdessen startet die junge Frau, die neben ihrer Youtube-Karriere auch als Journalistin für den WDR arbeitet, ihre Fragen zu Bildung, Klima- und Tierschutz.

Schulz bekräftigt, dass die unterschiedlichen Schultypen miteinander kombiniert werden müssten und positioniert sich gegen Massentierhaltung. "Auch Tiere haben eine Würde." Als Lisa Sophie wissen möchte, was Schulz tut, um seinen privaten CO2-Ausstoß zu reduzieren, verweist der Kanzlerkandidat darauf, dass er Arztbesuche und Einkäufe, zu Fuß erledige. "Nachhaltigkeit ist bei uns zu Hause Pflicht. Meine Gattin achtet da sehr darauf.“ Zum Abschluss der Interviews bedankt sich der SPD-Politiker bei seinen Fragestellern. Er als 61-Jähriger habe zwar ein anderes Lebensgefühl, könne aber durchaus "Feeling aufnehmen“.