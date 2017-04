Brüssel EU fordert Türkei zu transparenter Untersuchung von Manipulationsvorwürfen auf

Nach dem Referendum in der Türkei hat die EU-Kommission von der türkischen Regierung eine „transparente Untersuchung“ zu Manipulationsvorwürfen gefordert.

Die türkischen Behörden seien aufgerufen, „mutmaßliche Unregelmäßigkeiten“ zu untersuchen, die von den internationalen Beobachtern festgestellt worden seien, erklärte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Dienstag in Brüssel. „Wir ermutigen die Türkei, sich wieder auf die Europäische Union zuzubewegen und nicht immer weiter und schneller weg von uns“. Auf Ankündigungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom Sonntag, ein Referendum über die Todesstrafe abhalten zu wollen, reagierte die EU-Kommission mit einer deutlichen Warnung.Die Todesstrafe sei „die röteste aller Linien“, betonte der Kommissionssprecher. Wenn sich die Türkei in diese Richtung bewege, sei dies „ein klares Zeichen, dass die Türkei kein Teil der europäischen Familie sein will“. Die Beziehungen zwischen der EU und Ankara sind angespannt. Nach untersagten türkischen Wahlveranstaltungen in Deutschland und den Niederlanden hatte Erdogan beiden Ländern Nazi-Methoden unterstellt und damit Empörung hervorgerufen. Auch die EU-Beitrittsgespräche der Türkei stehen damit auf der Kippe. Die seit 2005 währenden Verhandlungen liegen derzeit de facto auf Eis, nachdem die Mitgliedstaaten im Dezember die Öffnung weiterer Verhandlungskapitel unterbunden hatten.Damit reagierten sie auf das immer schärfere Vorgehen der Türkei gegen Oppositionelle und Kritiker nach dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres. Das Europäische Parlament hatte zuvor gefordert, die Gespräche vorläufig einzufrieren. Für zusätzliche Spannung sorgt die von der EU zugesagte Visa-Liberalisierung für türkische Staatsbürger, die in die EU reisen wollen. Die Aufhebung steht bislang noch aus, weil Ankara sich weigert, das umstrittene Anti-Terror-Gesetz anzupassen sowie Meinungs- und Versammlungsfreiheit in dem Land zu gewährleisten. Ankara hatte deshalb immer wieder damit gedroht, das Flüchtlingsabkommen mit der EU aufzukündigen.Darin hatte sich die Türkei unter anderem verpflichtet, illegal von dort nach Griechenland eingereiste Migranten wieder zurückzunehmen und die Grenzen besser zu sichern. Laut dem vorläufigen Endergebnis des Referendums stimmten 51,4 Prozent der Türken bei dem Referendum am Sonntag für die umstrittene Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems. 48,6 Prozent lehnten dies ab. Der Abstand zwischen den beiden Lagern betrug 1,38 Millionen Stimmen.Sowohl die Wahlbeobachtermission des Europarats als auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatten scharfe Kritik an den Umständen des Referendums vom Sonntag geübt. Die Gegner des Präsidialsystems seien im Wahlkampf benachteiligt worden und die Wahlkommission habe gesetzeswidrig noch am Wahltag die Regeln geändert, kritisierten die Wahlbeobachter.