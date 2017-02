Das Europaparlament hat dem Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zugestimmt.

Für den heftig umstrittenen Vertrag stimmten am Mittwoch 408 Abgeordnete, 254 votierten mit Nein und 33 enthielten sich. Damit können große Teile des Abkommens - vor allem Handelserleichterungen für beide Seiten - in Kürze vorläufig in Kraft treten.Mit dem umstrittenen Freihandelsabkommen Ceta wollen die EU und Kanada ihre Wirtschaftsbeziehungen auf eine neue Basis stellen. Durch den Wegfall von Zöllen und anderen Handelshemmnissen soll es auf beiden Seiten des Atlantiks mehr Wachstum geben. So ist unter anderem vorgesehen, Zugangsbeschränkungen bei öffentlichen Aufträgen zu beseitigen und Dienstleistungsmärkte zu öffnen.Die technischen Verhandlungen über Ceta liefen von 2009 bis 2014. Am 30. Oktober 2016 wurde das Abkommen unterzeichnet. Die Abkürzung Ceta steht für „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen).