Israel Droht ein Religionskrieg?

Der Streit um Metalldetektoren am Tempelberg in Jerusalem droht weiter zu eskalieren. Die internationale Gemeinschaft ruft Israel und die Palästinenser zur Mäßigung auf. Aber ein Einlenken zeichnet sich bisher nicht ab

In Israel und Palästina, dem besetzten Westjordanland, schrillen die Alarmglocken. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und der führende israelische Oppositionspolitiker Omer Bar Lev, Sicherheitsexperte und ehemaliger Kommandant des Generalstabs-Kommandos, warnten vor einer weiteren Eskalation der Gewalt wegen der Tempelberg-Krise. Der aktuelle Konflikt könne sich ,laut Abbas, zu einem Religionskrieg mit unabsehbaren Folgen ausweiten.

Bei blutigen Unruhen am Freitag waren vier Palästinenser getötet und rund 400 verletzt worden, bei einem Anschlag in einer israelischen Siedlung im Westjordanland wurden später drei Mitglieder einer Familie erstochen. Als Auslöser der Unruhen galt die Installation von Metalldetektoren am Tempelberg, der Muslime und Juden heilig ist.

Israel hatte sie nach dem Anschlag dreier Muslime aufgestellt, bei dem am 14. Juli zwei israelische Polizisten in der Altstadt von Jerusalem getötet worden waren. Abbas forderte nun Israel auf die Metalldetektoren wieder abzubauen. Der Palästinenserpräsident setzte daraufhin alle Beziehungen zu Israel aus – vor allem die zur Terrorbekämpfung unabdingbare Koordination der Sicherheitsorgane. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte daraufhin: "Wir sind viele Jahre lang ohne Sicherheitszusammenarbeit ausgekommen, wir werden es auch jetzt schaffen."

Israels Regierung beriet am Sonntag über das weitere Vorgehen. Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, sprach sich dafür aus, die Detektoren so lange vor Ort zu belassen, bis eine andere Lösung gefunden werde. Israel dürfe Drohungen nicht nachgeben.

Jordanien, das gemäß Friedensvertrags mit Israel die zivile Verantwortung für den Tempelberg trägt, und das ebenfalls verbundene Ägypten, protestierten in schärfsten Worten gegen Israels Vorgehen, aber verurteilten sie dieses nicht ausdrücklich.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, warnte Israel vor gefährlichen Konsequenzen: "Die israelische Regierung spielt mit dem Feuer und riskiert es, eine große Krise mit der arabischen und der islamischen Welt auszulösen." Jerusalem sei für Araber und Muslime eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg gilt als drittheiligste Stätte des Islams.