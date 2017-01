Frankfurt/Main Drei Schwerverletzte bei Busunfall auf Frankfurter Flughafen

Sie kamen aus Barcelona, ein Bus sollte sie vom Flieger zum Terminal bringen. Auf dem Vorfeld krachte es. Nicht der erste Fall dieser Art.

Auf dem Frankfurter Flughafen ist ein Passagierbus mit einem Kofferfahrzeug zusammengestoßen, drei Menschen wurden schwer und acht leicht verletzt. Der Bus sollte am Freitagmorgen Fluggäste aus Barcelona nach der Landung zum Terminal 1 bringen. Am schlimmsten verletzt wurden die beiden Fahrer.Der Busfahrer wollte gegen 8.40 Uhr beim Gate A20 auf die Fahrstraße einbiegen, wie die Polizei berichtete. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit einem sogenannten Elektroschlepper, dem Zugfahrzeug eines Koffertransporters. Durch den Aufprall kam der Bus nach rechts von der Fahrspur ab und stieß in eine Baustellenabsicherung. Der 45 Jahre alte Busfahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug befreien.Auch der 42-jährige Fahrer des Elektroschleppers erlitt schwere Verletzungen. Durch den Aufprall wurden auch Passagiere verletzt, einer von ihnen schwer. Die Fluggäste waren nach Angaben der Lufthansa aus Barcelona gekommen. Die Maschine hatte rund 200 Gäste an Bord. Die Reisenden seien mit mehreren Bussen zum Flughafengebäude gebracht worden. In dem Unfall-Bus saßen laut Fraport 75 Menschen.Auf dem Frankfurter Flughafengelände gab es schon häufiger Busunfälle. 2014 stieß ein Kleinbus mit einem Gepäck-Transporter zusammen, fünf Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Wenige Wochen davor waren elf Menschen verletzt worden, als ein Bus einen Schlepper rammte. 2011 fuhr der Fahrer eines Shuttle-Busses in eine Gruppe von Flughafenmitarbeitern, dabei wurde eine 26-Jährige getötet. 2008 stieß eine Lufthansa-Maschine auf dem Rollfeld mit einem Bus zusammen, verletzt wurde niemand.Der Flugbetrieb war nach Angaben des Airportbetreibers durch den Unfall am Freitag nicht beeinträchtigt. 85 Busse sind im Auftrag der Fraport auf dem Gelände unterwegs, um Passagiere von und zu den Fliegern zu bringen. Die Fahrer dürfen nur auf dem Vorfeld, nicht aber auf dem Rollfeld fahren. Sie brauchen eine spezielle Ausbildung.Einige Passagiere konnten trotz des Unfalls ihre Weiterreise antreten. Laut Polizei ist es nicht auszuschließen, dass sich die Zahl der Verletzten noch erhöht. Die Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.