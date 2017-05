Tel Aviv/Jerusalem/Bethlehem Donald Trump über Israel und die Palästinenser

Donald Trump sieht sich in der Lage, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu schaffen. Was der US-Präsident noch über den Nahen Osten gesagt hat:

US-Präsident Donald Trump trifft heute in Israel ein. Nicht nur wegen seines umstrittenen Deals mit Saudi-Arabien sind die Erwartungen an Trump vielfältig. So hat der 70-Jährige immer wieder versprechen in Richtung Israel gemacht, die der Regierung dort Hoffnung machte, dass er, anders als sein Vorgänger Barack Obama, eine Zweistaatenlösung vom Tisch bringen könnte.



Eine Auswahl seiner Zitate zu Israel und Palästinensern.



„Der Staat Israel ist das ewige Denkmal für die unsterbliche Kraft des jüdischen Volkes.“



(am 25. April 2017 anlässlich des US-Holocaust-Gedenktags in Washington)

„Präsident (Barack) Obama war kein Freund Israels. Er behandelte den Iran mit zärtlicher Liebe und Fürsorge und hat ihn so zu einer großen Macht werden lassen.“



(am 27. April 2016 über das Atom-Abkommen mit dem Iran während des republikanischen Vorwahlkampfs in Washington)

„Kein anderer als Donald Trump wird Israel retten.“

Nobody but Donald Trump will save Israel. You are wasting your time with these politicians and political clowns. Best! #SheldonAdelson — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. April 2015

(am 27. April 2015 auf Twitter)

„Halte durch, Israel, bald ist der 20. Januar!“

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Dezember 2016

(am 28. Dezember 2016 auf Twitter mit dem Verweis auf seine Amtsübernahme von Obama)„Ich will gern Frieden zwischen Israel und den Palästinensern schaffen. Das würde ich liebend gern. Das wäre solch ein großartiger Erfolg. Weil es niemand bisher geschafft hat. (...) Ich glaube, wir können das. Ich habe Grund zu der Annahme, dass ich es kann.“(am 23. November 2016 im Interview der „New York Times“)

„Keine Vereinbarung kann von den USA oder einer anderen Nation aufgedrängt werden. Palästinenser und Israelis müssen gemeinsam an einer Übereinkunft arbeiten, die es beiden Völkern erlaubt, in Frieden zu leben, die Religion auszuüben, zu wachsen und zu gedeihen.“



(am 3. Mai 2017 auf einer Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Mahmut Abbas in Washington)

„Wir glauben zwar nicht, dass die Existenz von (israelischen) Siedlungen ein Hindernis für den Frieden sein muss. (...) Aber der Bau neuer Siedlungen oder ihre Ausweitung über bestehende Grenzen hinaus könnten für das Erreichen dieses Ziels nicht hilfreich sein“.



(Mitteilung des Weißen Hauses am 3. Februar 2017)

„Die Palästinenser müssen etwas von diesem Hass loswerden, den sie von klein auf beigebracht bekommen. (...) Und sie müssen Israel anerkennen, das müssen sie tun. Es wird keinen Deal geben, wenn sie nicht ein sehr, sehr großartiges und wichtiges Land anerkennen. Und ich glaube, sie werden auch das tun.“



(am 15. Februar 2017 beim Washington-Besuch von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu)

„Wir glauben, dass Israel gewillt ist. Wir glauben, dass Ihr gewillt seid. Und wenn Ihr beide gewillt seid, machen wir einen Deal.“



(am 3. Mai 2017 zu Abbas in Washington)

„Ich schaue auf die Zwei-Staaten- und die Ein-Staaten-Lösung (...), eine Zeit lang meinte ich, die Zwei-Staaten-Lösung wäre die leichtere von beiden. Aber ehrlicherweise: Wenn Bibi (Netanjahu) und die Palästinenser – wenn Israel und die Palästinenser glücklich sind, bin ich zufrieden mit der Lösung, die sie am besten finden.“



(am 15. Februar 2017 bei Netanjahus Washington-Besuch)

„Ich bin sehr pro Israel. Ich war schon immer pro Israel. Ich habe viele Preise von Israel erhalten, viele Preise. Ich habe viel Geld an Israel gegeben. Es gibt niemanden, der mehr pro Israel ist als ich.“



(am 21. März 2016 in einem CNN-Interview)

„Wir werden die US-Botschaft (von Tel Aviv) in die Ewige Stadt des jüdischen Volkes verlegen – nach Jerusalem. Und wir werden ein klares Signal aussenden, dass zwischen Amerika und unserem zuverlässigsten Verbündeten Israel kein Blatt passt.“



(am 21. März 2016 auf einer Konferenz der US-israelischen Lobbyorganisation Aipac)