Donald Trump, die US-Präsidentschaftswahl und der Russland-Faktor

Welche Rolle spielte Moskau bei der Präsidentschaftswahl in den USA? Gab es konkrete Absprachen, um den Sieg von Hillary Clinton zu verhindern? Noch sieht es so aus, als könnte der amtierende Präsident Donald Trump diese Debatte politisch überleben. Doch die Aussage seines gestürzten Sicherheitsberaters Mike Flynn – die er nur machen will, wenn ihm Immunität zugesichert wird – könnte Trump gefährlich werden.