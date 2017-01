Donald Trump ist als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der oberste Richter der USA, John Roberts, nahm dem 70-jährigen Republikaner am Freitag auf den Stufen des Kapitols in Washington den Amtseid ab. Die Zeremonie können Sie in unserem Liveticker verfolge n - mit kostenloser Registrierung auf SÜDKURIER Online.