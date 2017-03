Diese Runde geht an die Grünen

Um Abschiebungen nach Afghanistan geht es im Streit zwischen Grünen udn CDU in Baden-Württemberg nur vordergründig.

Beim Blick auf die grün-schwarze Koalition im Land ist man versucht, in die Bildsprache aus dem Boxmilieu zu verfallen: Diese Runde ging an die Grünen. Sie konnten der CDU einen Stich versetzen, indem sie im Streit um Abschiebungen auf bessere Einzelfallprüfung pochen und verlangen, integrierte und arbeitende Ausländer zum Daueraufenthalt zu verhelfen.

Um die paar Abschiebungen nach Afghanistan geht es freilich nur vordergründig. In Wahrheit dient der Konflikt beiden Parteien zur Profilbildung: Die Grünen, in Umfragen bei gerade acht Prozent, wollen sich als humanitäres Korrektiv darstellen. Die CDU, die seit Martin Schulz um ihre Kanzlerin bangt, will als Partei der inneren Sicherheit den Rechtspopulisten das Wasser abgraben. Schon am Freitag droht den Partnern neues Ungemach, wenn im Bundesrat die Staaten in Nordafrika zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Kretschmann muss dann, wie verabredet, zustimmen – und das Signal in die eigenen Reihen verpufft.