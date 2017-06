Die zentralen Vorhaben der Jamaika-Partner in Schleswig-Holstein

Mehr Geld für Infrastruktur und Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren: Das sind die Details der drei Koalitionspartner in Kiel.

Mehr Geld für Verkehr und Gesundheit

Schleswig-Holstein wird zum Jamaika-Land. Am Dienstagabend einigten sich die Verhandlungsdelegationen von CDU, Grüne und FDP in Kiel auf einen Koalitionsvertrag für ein Dreierbündnis. Die jeweilige Basis der Parteien muss das Ergebnis nun noch absegnen. Am Mittwoch gaben die drei Partner erste Details ihrer Vereinbarung bekannt:

In den kommenden fünf Jahren sollen 500 Millionen Euro mehr als bislang geplant für Infrastrukturprojekte ausgeben werden. 120 Millionen Euro sind für Investitionen in Straßen vorgesehen, 40 Millionen Euro für den öffentlichen Nahverkehr und je zehn Millionen Euro für Elektromobilität und den Ausbau von Radwegen. Weitere 50 Millionen Euro werden für Maßnahmen zur Umsetzung des „Schlüsselprojekt“ Digitalisierung bereitgestellt, 50 Millionen für Krankenhäuser und 100 Millionen Euro für Hochschulen. An den großen überregionalen Verkehrsprojekten wie dem Bau der Autobahn 20 und der Fehmarnbeltquerung in Richtung Dänemark wird festgehalten.

Rückkehr zu G9 und Ausbau von Kitas

An den Gymnasien wird ab dem Schuljahr 2019/20 flächendeckend wieder das G9-Abitur nach 13 Jahren eingeführt. Wenn Schulen dies wollen, können sie einmalig die Möglichkeit nutzen, weiter beim G8-Modell zu bleiben. An Grundschulen werden ab der dritten Klasse wieder standardisierte Notenzeugnisse eingeführt. Das derzeitige System der Finanzierung von Kitaplätzen wird grundlegend überarbeitet. Das vom Land als Betreuungskostenzuschuss an die Eltern gezahlten Kitageld soll abgeschafft werden, wobei Betroffene nicht schlechter gestellt werden sollen. Das Land wird aufwachsend bis zu 170 Millionen Euro pro Jahr im Kitas investieren.

Mehr Polizisten und Einsatz für Einwanderungsgesetz

Bis 2023 sollen bei der Polizei 500 neue Stellen geschaffen werden. Das Polizeirecht soll einer „Schwachstellenanalyse“ mit Blick etwa auf Terrorgefahren und Bedrohungen durch die organisierte Kriminalität unterzogen werden. Flächendeckende Videoüberwachung und die sogenannte Schleierfahndung lehnen die Koalitionäre ab. In der Flüchtlingspolitik will die neue Regierung auf Bundesebene für ein Einwanderungsgesetz eintreten und sich für verbesserte Bleibeperspektiven für Langzeitgeduldete und Erleichterungen beim Familiennachzug einsetzen. Im Land selbst sollen die Sprachkurse für Flüchtlinge ausgebaut werden.