Berlin Die weibliche Seite des Kalifats  Wie der IS Frauen anlockt

Irakische Kräfte nehmen in Mossul mehrere IS-Frauen fest, auch aus Deutschland. Es sind schon einige Mädchen und Frauen in den Dschihad verschwunden. Was zieht sie dorthin? Wie rekrutiert der IS weiblichen Nachwuchs? Von romantischen Träumen – und bösem Erwachen.

Der Islamische Staat (IS) lockt längst nicht nur Männer an. Auch Frauen und Mädchen zieht es in die Gebiete der Terrormiliz. Irakische Sicherheitskräfte nahmen nach eigenen Angaben in Mossul vor wenigen Tagen 20 IS-Anhängerinnen fest – darunter fünf Deutsche. Es soll sich um Kämpferinnen handeln, die andere ausgebildet und für die IS-Polizei gearbeitet haben. Nach irakischen Angaben versteckten sich die Frauen in einem Tunnelsystem des IS – und waren mit Waffen und Sprengstoffgürteln ausgestattet, um die irakischen Truppen anzugreifen. Viele Spekulation ranken sich um die Frage, wer genau diese Frauen aus Deutschland sind. Fest steht schon: Das Phänomen an sich ist keineswegs neu.

Wie viele Islamisten sind bislang in IS-Gebiete ausgereist?

Über die vergangenen Jahre sind insgesamt mehr als 930 Islamisten aus Deutschland Richtung Syrien und Irak ausgereist, um sich dort dem IS anzuschließen. 145 sind inzwischen tot – sie starben etwa bei Kämpfen oder sprengten sich bei Attentaten in die Luft. Nach der Ausrufung des Kalifats 2014 gingen die Ausreisezahlen zunächst sehr nach oben. Die Szene war euphorisiert, die propagandistischen Lockrufe nahmen zu. Auch die Reise über die Türkei nach Syrien und in den Irak war bequem; ausländische Kämpfer wurden dort damals kaum aufgehalten. Seit einiger Zeit ist die Ausreisekurve aber deutlich abgeflacht – wegen Rückschlägen des IS, aber auch weil die Route über die Türkei nicht mehr so zugänglich ist wie früher. Ein Drittel aller Ausgereisten ist mittlerweile wieder zurückgekehrt.

Wie viele Mädchen und Frauen haben sich auf den Weg dorthin gemacht?

20 Prozent der bislang Ausgereisten waren nach Angaben des Verfassungsschutzes Frauen, 5 Prozent Minderjährige. Von den Unter-18-Jährigen war die Hälfte weiblich. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder einzelne Fälle von Schulmädchen und Teenagern öffentlich, die von zu Hause ausrissen, um nach Syrien oder in den Irak zu gehen.

Was zieht sie in die IS-Gebiete?

Die jungen Frauen haben zum Teil romantisierte Vorstellungen davon, einen Dschihadisten zu heiraten – so berichten es Fachleute aus Beratungsstellen, die mit solchen Fällen zu tun haben. Die IS-Kämpfer würden im Internet zum Teil wie Popstars gehypt und von einigen jungen Frauen regelrecht angehimmelt. „Einige wollen sich einen Prinzen angeln – einen "Löwen", einen tapferen Helden“, sagt auch der Islamwissenschaftler Marwan Abou-Taam, der für das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz arbeitet. Manche treibe vor allem die Ideologie an. Sie wollen mithelfen, den Islamischen Staat aufzubauen. „Manche sind in einer persönlichen Krisensituation, suchen nach einem Sinn und werden in dieser Lage angesprochen“, sagt Abou-Taam. Es gebe aber auch Frauen, die ihre Ehemänner begleiteten.

Wie lockt der IS Mädchen und Frauen an?

Experten berichten von einem ausgefeilten System. So wie es spezielle Propaganda für verschiedene Männertypen gibt, so existiert auch Lockwerbung, die gezielt auf junge Frauen zugeschnitten ist. Der IS-Propaganda-Apparat bietet im Internet Blogs und Foren für weibliche Anhänger an – und sogar eine Art Reiseführer für Frauen mit Tipps, was sie mitnehmen sollen, welche Route sie nehmen sollen und dergleichen. Auf Facebook schwärmen Frauen, die schon ausgereist sind, über ihr Leben im Kalifat. Tagebücher und Videos im Netz zeichnen ein romantisches Bild vom Dasein im Dschihad-Gebiet. Andere Videos zeigen kämpfende Frauen und bedienen so jene, die ihre Rolle nicht nur an der Seite eines Dschihadisten sehen.

Und was erwartet die Mädchen und jungen Frauen in Syrien und im Irak?

Für Frauen ist in IS-Gebieten vor allem die Rolle als Ehefrau und Mutter vorgesehen. Sie sollen Nachwuchs für den Islamischen Staat heranziehen, ihren Ehemännern den Rücken frei halten, Verletzte pflegen. Solche Dinge. Zum Teil übernehmen Frauen auch Aufgaben in der Verwaltung. Der Traum vom romantischen Dschihad-Leben oder Aufopferung für die gute Sache ende für viele aber bitter, sagt Abou-Taam. „Es gibt dort eine Armee von jungen Männern aus aller Welt.“ Für sie würden die Frauen angelockt. „Viele Frauen werden missbraucht.“ Sie würden zunächst in Frauenhäusern untergebracht. „Dort sitzen sie fest, bis sie einem Mann zugeteilt werden.“ Manche würden auch weitergereicht und als „Sexsklavinnen“ gehalten.

Übernehmen Frauen auch Kampfaufgaben oder bewaffnete Rollen?

Ja. Es gibt beim IS zum Beispiel eine Art weibliche Scharia-Polizei. Die Frauen, die dort arbeiten, sollen die Einhaltung islamischen Rechts unter Frauen kontrollieren. Nach Angaben der irakischen Sicherheitskräfte hat ein Teil der gerade festgenommenen Frauen für diese Truppe gearbeitet. In jüngster Zeit gab es auch vermehrt weibliche Selbstmordattentäter. Nach Angaben irakischer Sicherheitskreise sprengten sich allein in den vergangenen Tagen sieben IS-Anhängerinnen in die Luft, während die Armee Mossuls Altstadt nach Dschihadisten absuchte. Unter ihnen waren auch Ausländerinnen.