vor 4 Stunden Dieter Löffler Exklusiv Kommentar Die späte Erkenntnis des Herrn Erdogan

Mit der Kehrtwende in Sachen Wahlkampf in Deutschland, reagiert die türkische Regierung spät. Es sind die immer schärferen Reaktionen aus Europa, die in Ankara endlich Wirkung zeigen, kommentiert Politik-Ressortleiter Dieter Löffler.