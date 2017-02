Bukarest Die führenden Köpfe der Krise in Rumänien

In Rumänien gibt es Massendemonstrationen gegen eine Eilverordnung, die den Kampf gegen Korruption erschwert. Die wichtigsten Akteure dieser Krise stellen wir hier vor.

Der bürgerliche Staatspräsidentist neben den Demonstranten eine treibende Kraft im Kampf gegen Korruption. Im Streit darüber ist der deutschstämmige Siebenbürger Sachse gegen die sozialliberale Regierung mit einer Verfassungsklage vorgegangen., Vorsitzender der sozialdemokratischen Regierungspartei (PSD), ist die Schlüsselfigur der Krise. Er will Ministerpräsident werden, darf dies aber nicht, weil er vorbestraft ist. Die Sorgen wegen der Korruption in Rumänien bezeichnete er im Schweizer Rundfunk im November 2016 als «bullshit».Der seit dem 4. Januar amtierende Ministerpräsidentgilt als «Marionette» von Dragnea. Der karrierebewusste PSD-Politiker war von Dezember 2014 bis November 2015 Minister für Telekommunikation, danach Vorsitzender des Regionalparlaments im westrumänischen Kreis Timis., Vorsitzender der liberalen Kleinpartei ALDE und als Präsident des Senats (obere Parlamentskammer) zweiter Mann im Staat nach Iohannis. Als Koalitionspartner im Parlament sichert seine Partei die Regierungsmehrheit. Er ist ein lautstarker Kritiker der Justiz., Leiterin der Antikorruptionseinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft DNA, ist eine der wichtigsten Verfechterinnen des seit etwa zwölf Jahren verschärften Anti-Korruptions-Kampfs in Rumänien. Sie bezeichnete das Vorgehen der Regierung als schweren Angriff auf ihre Arbeit.hat als Ombudsman für Bürgerrechte die Aufgabe, die Arbeit der Behörden kritisch zu überwachen, stand aber bis vor Kurzem der Regierung nahe. Auf Druck von Präsident Iohannis und der Straßenproteste legte er eine Verfassungsklage gegen die umstrittene Regierunsgverordnung ein.Justizministerhat die umstrittene Eilverordnung maßgeblich mitgestaltet. Ihm wirft die Regierung angesichts der Massenproteste Versagen in der öffentlichen Kommunikation vor.