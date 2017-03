Sindelfingen Die Südwest-CDU war bei Bundestagswahlen stets stärkste Kraft

Die Südwest-CDU hat in Sindelfingen bei einem Landesparteitag den Wahlkampf eingeläutet. In der Vergangenheit hat die Union im Land bei Bundestagswahlen stets vor der SPD gelegen. Ein Blick zurück.

Die CDU ist in Baden-Württemberg seit 1949 bei allen Bundestagswahlen stets stärkste Kraft vor der SPD gewesen. Bei der Bundestagswahl 2013 fuhr die Südwest-CDU mit 45,7 (Bund: 34,1 Prozent) der Stimmen das beste Ergebnis aller Landesverbände ein. Mit 20,6 Prozent kam die SPD auf nicht mal die Hälfte der Stimmen der Union - ihr zweitschlechtestes Ergebnis im Land.Davor hatte die CDU 1990 ein besseres Resultat mit 46,5 Prozent erzielt. 2009 hatte sie mit 34,4 Prozent das schlechteste Ergebnis aller Zeiten verzeichnet. Für die kommende Bundestagswahl strebt die CDU ein Ergebnis von 40 Prozent plus x an.2013 gewann die CDU alle 38 Wahlkreise zwischen Main und Bodensee; das war ihr zuletzt 1994 gelungen. 2009 hatte noch Gernot Erler für die SPD ein Direktmandat in Freiburg geholt.43 Christdemokraten aus Baden-Württemberg sitzen in der ablaufenden Wahlperiode im Bundestag, 2009 waren es 37 und vier Jahre davor 33. Chef der Landesgruppe im Bundestag ist Andreas Jung (Wahlkreis Konstanz).Er folgte im Sommer 2016 CDU-Landeschef Thomas Strobl nach, als dieser Innenminister in der grün-schwarzen Landesregierung wurde. Mit knapp 65 000 Mitgliedern ist die Südwest-CDU die mitgliederstärkste Partei im Land, hat aber aufgrund ihrer Altersstruktur mit Schwund zu kämpfen.