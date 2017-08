Stuttgart Die Spitzenkandidaten im Südwesten zur Bundestagswahl

Die Parteien kämpfen im bevölkerungsreichen Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl um jede Stimme. Wer sind hier ihre „Zugpferde“?

Zur Bundestagswahl am 24. September haben die Parteien in Baden-Württemberg eigene Spitzenkandidaten aufgestellt. Manche sind bundesweit bekannt – andere eher nicht.

CDU: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble führt zum achten Mal in Folge die Südwest-CDU als Spitzenkandidat an. 1990 kandidierte der promovierte Jurist aus Freiburg erstmals auf der Landesliste. Im gleichen Jahr wurde er Opfer eines Attentats. Ein geistig verwirrter Mann feuerte Schüsse auf Schäuble und traf ihn im Kiefer und am Rücken. Seither ist der Politiker querschnittsgelähmt, und er sitzt im Rollstuhl. Schäuble ist seit 1972 Mitglied des Bundestags. Der 74-Jährige ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

SPD: Landesparteichefin Leni Breymaier führt die SPD zum ersten Mal in die Bundestagswahl. Die 57-Jährige wurde in Ulm geboren und trat der SPD 1982 bei. Lange war die gelernte Einzelhandelskauffrau die Landesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Breymaier gilt als Vertreterin des linken Parteiflügels. Sie setzt sich unter anderem für Nachsteuerungen bei der Rente ein. Die verheiratete, kinderlose Breymaier hat das, was man im Südwesten „Schwertgosch“ nennt – ein schnelles und scharfes Mundwerk.

GRÜNE: Cem Özdemir und Kerstin Andreae sind die Doppelspitze der Ökopartei im Südwesten. Özdemirs Eltern kamen als türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Aufgewachsen ist der 51-Jährige in Bad Urach. Er wurde 1994 als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag gewählt. Von 2004 bis 2009 war Özdemir Abgeordneter des Europäischen Parlaments, 2008 wurde er Bundeschef der Partei. Der Sozialpädagoge ist verheiratet und hat zwei Kinder. Andreae (48) gehört wie Özdemir dem realpolitischen Flügel der Grünen an. Sie wurde in Schramberg im Schwarzwald geboren. Die Diplom-Volkswirtin ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2002 sitzt sie im Bundestag. Dort ist sie Vize-Fraktionschefin und Finanzexpertin.

FDP: Michael Theurer ist FDP-Landeschef. Der 50 Jahre alte Diplom-Volkswirt verdiente sich seine politischen Sporen als Oberbürgermeister von Horb. 2001 wurde er in den Landtag gewählt, wo er 2006 stellvertretender FDP-Fraktionschef wurde. 2009 wechselte Theurer ins EU-Parlament, wo er heute stellvertretender Vorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Delegation ist. Theurer arbeitete in früheren Zeiten als Journalist. Er ist verheiratet, mag Spätzle und hat Freude an Fremdsprachen.

AFD: Die Diplom-Kauffrau Alice Weidel mit Doktortitel gilt als das wirtschaftsliberale Gesicht ihrer Partei. Politisch zählt die 38 Jahre alte Eurokritikerin mit starkem Hang zu wirtschaftspolitischen Themen zum moderaten Flügel der Partei. Weidel wurde im nordrhein-westfälischen Gütersloh geboren. Sie lebt mit ihrer Partnerin und zwei Kindern zusammen. Die Politikerin mit dem Wahlkreis in Überlingen am Bodensee ist Spitzenkandidatin der AfD im Bund wie im Land auch Spitzenkandidatin der AfD in Baden-Württemberg.

LINKE: Bernd Riexinger stammt aus dem schwäbischen Leonberg. Aus Ärger über Gerhard Schröders Sozialreformen gründete er in Baden-Württemberg die „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG) mit, die in der Linken aufging. Gelernt hat der 61-Jährige Bankkaufmann. Schon als Jugendlicher war der Arbeitersohn in der Friedensbewegung engagiert. 2001 übernahm er die Geschäftsführung des Verdi-Bezirks Stuttgart. Bei den Linken gilt er als Versöhner. Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Stuttgart.