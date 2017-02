Die Selbstbedienung im Landtag von Baden-Württemberg

Der Landtag hat mit den Stimmen von Grünen, Union und SPD die Staatspension für Abgeordnete wieder eingeführt. Eine fatale Entscheidung, findet unser Kolumnist Oswald Metzger.

Schon das Tempo des Gesetzgebungsverfahrens macht stutzig. Am Montag verkünden die Fraktionsvorsitzenden von Grünen, Union und SPD ihre Absicht, den Abgeordneten im Stuttgarter Landtag wieder die Option auf eine staatliche Pension einzuräumen. Am Freitag derselben Woche ist das Gesetz von den beiden Regierungsfraktionen und der SPD-Opposition nahezu geschlossen beschlossen.

Mit dem Wort Skandal bin ich vorsichtig. Doch diese handstreichartige Gesetzgebung zum eigenen Nutz und Frommen macht mich als ehemaligen Abgeordneten doch fassungslos. Viele Jahre hatte ich mich für eine anständige Bezahlung der aktiven Parlamentarier, aber die Abschaffung der Beamtenversorgung deluxe in Gestalt der staatlichen Pensionszusage stark gemacht. Oft zum Ärger der Parlamentskolleginnen und -kollegen. Selten erntete ich bei Parlamentsreden so viel Hass als beim Thema der Überprivilegierung der Abgeordneten in der Altersversorgung.

Im Februar 2008 schied ich aus dem Stuttgarter Landtag aus, weil ich nach meinem Parteiaustritt bei den Grünen das Mandat nicht zur CDU mitnehmen wollte. Im selben Jahr noch beschloss der Landtag eine Neuregelung der Abgeordnetenentschädigung und -versorgung, die ich grundsätzlich heute noch für richtig halte. Der Landtag sollte künftig als Vollzeitparlament gelten. Deshalb wurden die Abgeordnetenbezüge massiv um etwa ein Drittel erhöht, im Gegenzug aber die staatliche Pension abgeschafft. Stattdessen erhalten die Abgeordneten seit Beginn der Wahlperiode 2011 monatlich einen Zuschuss in Höhe von derzeit 1679 Euro, den sie zum Aufbau einer privaten Altersversorgung aufwenden müssen.

Die Abschaffung der staatlichen Pension für die Abgeordneten war die entscheidende Begründung für die damalige massive Erhöhung der Abgeordneten-Diäten. Und jetzt die Kehrtwende! Weil die staatliche Pensionszusage üppiger ist als jeder private Vorsorgevertrag (erst recht die gesetzliche Rentenversicherung), genehmigt sich die merkwürdige Selbstbedienungs-Koalition aus Grünen, Union und SPD die Wiedereinführung der Staatspension. Für jedes Jahr im Landtag erhält künftig ein Abgeordneter 2,5 Prozent der monatlichen Diäten als Pensionsanspruch. Das sind 190,40 Euro monatlicher Pensionsanspruch – in einem Jahr ohne eigenen Beitrag erworben. Wer in der Rentenversicherung derzeit den Höchstbeitrag bezahlt, bekommt einen späteren Rentenwert von 62,54 Euro monatlich gutgeschrieben, ein Durchschnittsverdiener (mit 37 103 Euro Jahreseinkommen) 30,45 Euro.

Nach sieben Jahren Landtagszugehörigkeit erwirbt ein Abgeordneter nach der jetzt beschlossenen Neuregelung einen staatlichen Pensionsanspruch von 1332 Euro monatlich. Ein sogenannter Eckrentner, der 45 Jahre lang immer ein Durchschnittseinkommen verdient und darauf Pflichtbeiträge bezahlt hat, erhält heute beim Renteneintritt eine Monatsrente von 1370 Euro.

Wer so schamlos Selbstbedienung betreibt, nährt den Politikerverdruss. Der braucht sich nicht über die Wahlerfolge der AfD oder anderer populistischer Parteien mokieren. Das Stuttgarter Partei-Establishment aus Grünen, Union und SPD sorgt mit dieser fatalen Entscheidung für deren weiteren Aufstieg.

Der Verfasser war bis 2008 Mitglied des Landtags in Stuttgart. Heute lebt er als freier Autor in Ravensburg.